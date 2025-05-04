'Маме советовали выбирать на похороны вещи'. Екатерина Тишкевич – о трех днях в коме, подставе предательницы Байрак и браке с известным актером

Екатерина Тишкевич – популярная актриса кино и телевидения ("Ничто не случается дважды", "Хороший парень", "Женский врач", "Бессмертник"). В браке с известным украинским актером Валентином Томусяком.

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В интервью OBOZ.UA артистка, несколько лет назад публично признавшаяся, что борется с хронической болезнью – тяжелыми головными болями, поделилась положительными новостями о своем здоровье. Екатерина Тишкевич также вспомнила страшное время, когда попала в реанимацию одной из клиник, рассказала, к каким шокирующим нетрадиционным методам медицины прибегала, борясь с болезнью. А еще открыла занавес в личную жизнь – раскрыла секрет, на чем крепко держиться ее брак с мужем.

– Катя, сейчас вы снимаетесь в кино?

– Я не работаю пока, продолжаю лечение, потому что не победила болезнь до конца. Но у меня очень положительная динамика. Я поборола головные боли, недавно совсем перестала принимать лекарства. Но остаются вопросы неприятных ощущений в голове, потому что у меня был большой опыт приема медикаментов – антидепрессантов, противотревожных препаратов, поэтому организму нужно прийти в себя. Пока избегаю работы на съемочной площадке. Однако озвучила недавно дружественным продакшенам, что готова выходить на площадку, но не на главные роли. Уже чувствую в себе силы пробовать, очень соскучилась по профессии.

Последний мой проект был еще до начала полномасштабного вторжения – более трех лет длилась пауза. Это была четырехсерийка "Птичка в клетке", кажется, так называлась. Параллельно я снималась у Байрак в главной роли в фильме "3+3?". Кстати, буквально несколько месяцев тому назад он вышел, но не у нас – в России.

– А что, так можно было? Она же фактически подставила вас под удар.

– Я тоже была очень удивлена, когда об этом узнала. Показ прошел на Первом канале. Написала Даше Трегубовой, которая тоже играла в этой картине, потому что сердце прихватило от возмущения. А Катя отписала, что на это можно посмотреть и с другой стороны, мол, там прекрасно знают о нашей позиции, поэтому это им нужно переживать, что дают эфир сознательным украинцам.

– Вы не связывались по этому поводу с режиссером? Было время, когда вы близко общались, вы снимались в ее картинах.

– Да, правда, я не знаю, возможна ли вообще у кого-то дружба с Оксаной Байрак (улыбается). Но в работе, надо сказать, мне с ней было комфортно. Я любила ее как режиссера. Однако, как только грянуло полномасштабное вторжение, и она начала вести пропагандистские эфиры в соцсетях, ужаснулась. Мне начали писать подписчики, знавшие, что мы близко общаемся. Я публично ответила, что наши мнения совершенно противоположны, я не разделяю то, что делает Оксана Байрак. И попросила больше не ассоциировать меня с этим человеком. В тот же день она мне позвонила с требованием удалить сообщение. И даже говорила, что я должна перед ней извиниться. Я, может, действительно немного грубо сказала, что она, вероятно, не в себе, но мне не стыдно за это. Сообщила ей, что мы разрываем какие-либо отношения, заблокировала кругом. С тех пор мы не общаемся, хотя с ее стороны были попытки.

Перед большой войной я познакомила ее с близкой подругой моей мамы, они очень сдружились. После вторжения Оксана более полугода скрывалась от войны у нее в Одессе. И эта подружка пыталась нас помирить. Звонила, мол, Оксана дала тебе билет в профессию. Ну, это неправда, потому что у меня были известные работы и до сериала "Ничто не случается дважды". Да, действительно эта работа Байрак – очень масштабный проект, она открыла яркую палитру моих актерских возможностей, картину посмотрело множество зрителей. И я благодарю ее за это. Но, когда человек сознательно совершает зло (а я считаю, что те его сообщения в соцсетях были именно такими), молчать не собираюсь.

Я готова была воевать, чтобы она не продолжала засорять мозги украинцами постами по теме "все не так однозначно". Более того, обратилась к знакомым в СБУ с просьбой обратить внимание на это. И там будто даже открыли дело, по крайней мере, такая у меня была информация. Однако впоследствии стало известно, что Оксана спокойно выехала в Россию. Мне не хочется думать, что наши спецслужбы, как говорится, дружат с такими кадрами. Я решила для себя, что вероятно, она на тот момент была не столь важна, были более опасные фигуры, которыми нужно было заниматься.

– Когда вы работали на съемочной площадке, чувствовалась ли ее любовь к "русскому меру"?

– Знаете, никогда не скрывалось, что она снимала проекты, которые шли на две страны – Россию и нашу. Но каких-то таких разговоров, что она, например, мечтает переехать туда – такого не помню. Да, были какие-то шутки о том, что она мечтает выйти замуж за Путина. Но это все казалось таким бессмыслицей, я не думала, что это серьезно. Не чувствовала в ней пророссийских настроений, вот честно. Она всегда считала себя украинкой.

– Катя, возвращаясь к вашей болезни, прошу, расскажите о методах, которыми вы пытались лечить себя.

– На самом деле бороться с хроническими головными болями мне очень долгое время помогала правильно подобранная схема лекарственных препаратов, которых было много, порой по 17 таблеток в день. Да, имели место побочные действия, но симптомы снимало. Надо сказать, что в Украине – классные специалисты по неврологии. Однако лучше обращаться к узкопрофильным, которые занимаются именно головной болью.

Я даже создала бесплатный чат поддержки людей, страдающих хроническими головными болями. Там уже четыре тысячи участников, которые общаются между собой, поддерживают друг друга. Это важно. Ибо эта болезнь очень необычна: многим людям трудно даже представить, что у тебя голова болит постоянно. Такие больные часто одиноки в своей беде. И когда встречают людей, имеющих такие же проблемы, получают веру, надежду и поддержку. Я надеюсь, что, когда окончательно одолею болезнь, буду еще больше делать в этом направлении. Представьте, когда у человека головные боли, ему очень трудно получить даже элементарное – больничный. Ну, болит голова, с кем не бывает? Тебе непросто объяснить, как это серьезно.

– На съемочной площадке у вас случались проблемы из-за болезни?

– Да, у меня происходили очень непростые истории из-за того, что очень сильно болело. Но, слава Богу, как-то так происходило, что именно в то время работала с очень дружественными мне съемочными группами. Честно говоря, только с такими и имела дело, потому что долгое время никому не рассказывала о болезни. Говорила, что нахожусь не в лучшем состоянии. Но до полномасштабного вторжения ситуация была контролируемой – мне помогали медикаменты. Другое дело, что когда мне нужно было играть роль, сознательно сходила с лекарств, потому что нужно было привести себя в форму, похудеть. Головные боли возвращались, но уговаривала себя, что нужно потерпеть, пожить в этом аду какие-то месяцы, чтобы отработать проект. Предупреждала коллег, что могут быть какие-то эмоциональные срывы, тогда я должен принять успокоительное и отдохнуть. И на это шли, слава Богу.

Как-то снималась летом в телекартине, правда, так и не вышедшей, потому что главную роль там сыграла российская актриса. Все это понятно, хотя нашу работу жалко – качественный получился сериал. Так вот, летняя смена, сильная жара, и у меня начался нервный срыв. Остановили съемку, положили меня в актерской, привезли лекарство. Подобная история произошла в Турции, где снимали продолжение "Ничто не встречается дважды". Однако там все было сложнее, потому что успокоительное не действовало. И нам чудом удалось найти антидепрессанты, которые мне помогают.

У мужчины, помогавшего нам с локациями, мама оказалась фармацевтом. Поэтому знаете, когда мне сейчас пишут в соцсетях: "Ой, а вы точно болели? Активно же снимались", мне становится горько, потому что работала, но многое приходилось скрывать.

– Знаю, что вы искали спасение не только в традиционной медицине.

– Очень много всего было. Ездила даже к бабкам – их было много. Что только со мной не делали. Выкачивали яйцами, черного петушка на какую-то фазу луны резали, чтобы "изгнать порчу", которую навели, потому что "слишком красивая, много снималась, имела завистников". Мне очень жаль до сих пор, что согласилась на такое. И с иконами под подушкой спала, и кусочки заговоренной ткани приклеивала к белью. Потом пошла дальше – начала разбираться, как работает карма, энергия и сила рода. Пробовала сеансы регрессивной терапии, смысл которой – вспомнить предыдущие воплощения и решить кармические задачи. Долгое время занималась с терапевтом-регрессологом. Пиявки были, иглотерапия, даже от отчаяния отважившаяся на сеанс аяваска с шаманом (принятие травяного отвара, обладающего галлюциногенным действием, изготавливаемого шаманами индейских племен для глубинного познания себя, а также исцеления. – Ред.).

– Это происходило в Украине?

– В доме под Киевом, шаман прилетал для церемонии из-за границы. Не боялась? Очень сильно, потому что это опасно, кроме того, запрещено законом. Но я в то время находилась в страшном отчаянии – хваталась за каждую соломинку. Однако никому не советую этот метод, потому что слышала всяческие истории, например, что человек после такого сеанса год не мог разговаривать. Аяваска – это психотропное и наркотическое средство, которое запросто пробивает все твои защиты психики, а она их не просто так создала, правда? Голова болеть у меня не перестала, но, слава Богу, не навредила себе. Затем последовали псилоцибиновые грибы, которые тоже, как известно, помогают облегчить болезни, в частности, симптомы тяжелой депрессии. Однако в моем случае это все не помогало.

– В конце позапрошлого года всю Украину облетела новость, что вы попали в тяжелом состоянии с сепсисом в реанимацию. Об этом едва ли не первой написала на своей странице в Facebook актриса Ольга Сумская.

– Оля невероятно поддержала нашу семью тогда, мы ей благодарны. Люди нам очень помогли денежными средствами, что позволило меня быстро вытащить из комы. Как это вышло? Я вернулась из Бали, где лечилась с помощью духовных практик более семи месяцев. Казалось, дела обстояли неплохо, но головные боли очень быстро вернулись. Было принято решение попробовать что-нибудь традиционное. И нам посоветовали врача в моей родной Одессе, которая работала в государственной клинике заведующей одного из отделений. Она сказала, что лучше лечь к ним в больницу, чтобы назначенные капельницы с антидепрессантом вводились под наблюдением, потому что возможны побочные реакции. Установили катетер, а на третий день после процедур у меня поднялась температура, которая ничем не сбивалась. На "скорой" привезли в частную клинику, где был поставлен диагноз "сепсис". Оказалось, что мне через катетер занесли стафилококк.

Я не помню, что со мной происходило, когда находилась в коме. Меня часто спрашивают об этом. Хотелось бы рассказать, что имела какие-то важные разговоры с Господом или поняла, наконец, зачем мне посылаются такие тяжелые испытания, но ничего этого не было. Потом мне родные рассказывали, что врачи некоторое время не давали никаких прогнозов. Моей маме даже советовали выбирать на похороны вещи. Это было страшное время, мое тело полностью отказывалось работать. Но медикам удалось вырвать меня из лап смерти.

Что дальше с врачом, которая меня вела? Если бы у меня в то время был ресурс бороться, я бы это не оставила. Это халатность с их стороны. Но еще думала о таком: это государственное учреждение, я видела, что там лежат девушки, очень нуждающиеся в помощи, но не имеющие столько средств, чтобы обратиться в частные клиники. Если закроют эту больницу, куда идти этим пациенткам? Но, знаете, больше года уже прошло с тех пор, а я до сих пор разгребаю последствия – каждые две недели терплю страшно болезненные уколы, заживляющие уродливые шрамы на руке. Со мной работают лучшие специалисты по рубцам в Украине, но мои раны подвергаются коррекции очень слабо. Знаете, возможно, когда-нибудь я еще вернусь к этому делу, но не сейчас.

– В одном из своих интервью вы откровенно признались, что считаете одной из причин головных болей – обучение в университете Карпенко-Карого, где, по вашим словам, ломали психику.

– Я действительно считаю, что травматизация после театрального вуза у всех нас была стопроцентно. Нас ломали через хребет. Это было сплошное унижение не только актерского достоинства – человеческого. Опора, самоценность – это все было у меня до поступления, однако в прах уничтожилось во время учебы. Но нам постоянно говорили, что только так закаляются настоящие актеры. Теперь я знаю, что это не так. А тогда мы терпели, многие вообще не пошли по профессии, а кто до сих пор работает с психотерапевтами. Мне повезло, что еще во время учебы утвердили на съемки в сериале "Бессмертник", на съемочной площадке я быстро отрастила крылья. Но до сих пор считаю, что не играю в театре из-за травм, нанесенных мне в вузе. Сцена все еще в какой-то степени у меня ассоциируется с зажимами и страхом. Но вижу, как кайфует от театра мой муж. Чувствую, что тоже уже имею для этого вдохновение. Слава Богу, шесть лет психотерапии не прошли даром (улыбается).

Сейчас, когда слышу, как Богдан Бенюк публично защищает преподавателей, которых обвиняют в недопустимом поведении, опускаются руки. Потом мы все узнаем, что Андрею Билоусу, являющемуся одним из фигурантов всех этих дел, присваивают очередную ученую степень – такое впечатление, что над нами просто издеваются. Наглядно показывают, насколько наши моральные принципы никому не нужны. Это ужасно, так не должно быть! Но что я могу сделать конкретно, кроме как поддерживать информационно? Очень верю, это подействует.

– В начале полномасштабного вторжения вы продали дом под Киевом. Это как-то связано с вашим лечением?

– Да, у мужа не было работы, у меня ухудшилось состояние. Мы сначала сдали наше жилье в аренду, а потом поняли, что нужно больше средств, поэтому должны были выставить дом на продажу. Слава Богу, нам предложила жить в своей квартире наша подруга, с войной уехавшая в Европу. Пока мы здесь. Сейчас наше материальное положение выровнялось, мы немного поглядываем в сторону собственного жилья.

– Со своим мужем, актером Валентином Томусяком, вы уже вместе больше 10 лет.

– Знаете, я до сих пор не понимаю, за что все это Валику? Часто говорю, что это моя карма, которую ему почему-то приходится вместе со мной проходить. А он говорит, что его жизнь была бы без меня очень грустной. Признаюсь откровенно, наша любовь строилась не на головокружительной страсти – сексе, огне, ревности. Отношения строили на дружбе, поддержке друг друга, хорошем юморе.

– Говорят, что такие союзы очень крепкие.

– Я согласна с этим. И со временем чувствую, что отношения становятся все глубже и глубже. Пожалуй, еще пять лет я не любила Валика так сильно, как сейчас. Мне очень сильно повезло с мужем. Наши отношения – это пример здоровых, поддерживающих отношений.

– Разница в возрасте в 11 лет ощутима?

– Ну, вы видите, как выглядит мой Валик! Какая разница? Когда я была моложе – была этаким дьяволенком с огоньком, а он – сплошным спокойствием. А теперь я уже к его свету немного подтянулась, а он, благодаря моей бурной энергии, не скучает. Иногда мне вообще кажется, что я в нашей паре старше. Когда нужен какой-то важный совет – Валик часто идет с этим ко мне. И всем рассказывает, что умею хорошо анализировать ситуацию, раскладывать все по полочкам.

– Время от времени вы снимаетесь вместе. Как вспоминаете историю, когда вы должны сыграть с партнером на съемках интимную страсть, но не могли это сделать, потому что где-то рядом находился муж?

– Это было в "Ничто не случается дважды". И стало первой моей откровенной сценой в кино, потому не очень комфортно себя чувствовала. Валик уже отснялся, ждал меня в вагончике. И я попросила его уехать. Но вообще мы абсолютно нормально относимся к таким сценам – мы оба актера. Вот сейчас он снимается с Дашей Петрожицкой, там у них есть и поцелуи, и секс. Я не ревную.

– Говорите ли вы о детях?

– Постоянно! Но, думаю, что пришло время. Как только решу все вопросы со здоровьем – мы вернемся к этой теме. Мы давно хотим детей, но относимся к этой теме очень ответственно. Знаю, что Валик будет прекрасным отцом. Я его внутренне выбирала как идеального папу для своих будущих детей.

– Вы вспомнили о том, что в начале вторжения у мужа не было работы. А как вообще живут актеры, когда нет ролей?

– У меня давно нет работы в актерстве, но не могу сказать, что не зарабатываю. Есть Instagram, рекламные предложения. Валик сейчас активно снимается. Летом нас пригласили вести актерские мастер-классы. Есть еще какие-то истории – поверьте, нам есть куда девать творческую энергию. Какое-то время я думала о дублировании, но очень быстро поняла, что эта ниша очень востребована, туда трудно пробиться. Хотя, думаю, если бы поставила себе это за цель, работала бы там. Сейчас мне тоже интересно дублирование, но не как заработок. Хотелось бы поддержать своим голосом какой-то вдохновенно-духовный проект. Мы с мужем уже попытались дублировать Махабхарату – это великое священное писание индуизма. Когда начали интересоваться этим, оказалось, что почти все, что предлагается по этому – на русском. Мечтаем исправить ситуацию.

– Время от времени вижу вас на премьерах украинских лент. Что больше всего понравилось из того, что вышло в прокат в последнее время?

– Я вот сходила на "МУР. Ты [Романтика] в кино" – это очень круто! Как только появились билеты на офлайн этого спектакля, купила себе с мужем, брату Валику с женой, а также пригласила врача с ее мужем. Подарила ей билеты на день рождения. "Две сестры" с Ирмой Витовской, Александром Рудинским и другими нашими актерами тоже понравилось. "БожеВільні" – это просто невероятно, на мой взгляд.

– Готовясь к интервью, отметила, что какие-то годы назад вы давали интервью на русском, сейчас у вас – прекрасный украинский. В бытовой жизни на каком языке общаетесь?

– Думаете, если бы я разговаривала в обычной жизни на русском, то могла бы сейчас с вами так свободно говорить по-украински? Конечно, нет. К украинскому языку я пришла в феврале 2022 года. Во-первых, хотелось максимально сепарироваться от всего, что связано со страной-агрессором. Во-вторых, понимала, что публичные люди должны активно трендовать украинский. Мои родители-одесситы очень меня поддержали – начали со мной общаться на украинском. Многие друзья – так же. Даже благодарят, что тренируются в наших разговорах. Иногда говорят: "У тебя уже так хорошо получается". Почти никто не помнит, как это было коряво с самого начала.

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