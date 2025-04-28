'Какое же разочарование!' Ефросинина публично пристыдила народного артиста Украины: почему разгорелся скандал

Украинская телеведущая Маша Ефросинина прокомментировала позицию актера Богдана Бенюка, который вступился за своих коллег – преподавателей Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, обвиненных в сексуальных притязаниях и харасменте. Журналистка публично пристыдила народного артиста Украины, отметив, что сильно в нем разочарована.

Видео дня

По словам знаменитости, покрывать подобные преступления просто бесчестно. Своим мнением она поделилась на личной странице в Instagram.

"Какое разочарование, пан Богдан. Какое позорное прикрытие преступников", – коротко написала телеведущая.

Прокомментировала высказывание артиста также интервьюер Алина Доротюк, во время разговора с которой Богдан Бенюк и сделал громкое заявление. По словам журналистки, она кардинально не согласна с позицией народного артиста Украины.

"Здесь видно сразу пиетет к Высоцкому и остальной "старой гвардии", которых, якобы, обвиняют несправедливо. Расследование и в самом деле продолжается. Но уверена ли я в справедливости приговора? – Уже нет. Потому что прецеденты действительно имели место быть. Обвинений не одно и не два, и даже не три. А десятки! Как по отношению к Белоусу, так и к Высоцкому, и к Сомову. И да – я верю тем актерам, которых озвучила в разговоре Бенюку. Потому что для меня они не меньшие авторитеты, чем он. А не какие-то "неудачные студенты и студентки". И это не "внутренняя кухня", – высказалась интервьюер.

Алина Доротюк отметила: эта ситуация еще раз продемонстрировала, что не нужно создавать себе кумиров. По ее словам, не нужно оправдывать подобную позицию "советским воспитанием", ведь покрывать насилие недопустимо

"А всем, кто пишет, почему я вдруг решила ему задать этот вопрос – видимо, хайпую – отвечаю. Богдан Михайлович Бенюк возглавляет кафедру актерского мастерства у Карпенко-Карого и преподает в Академии эстрадного и циркового искусств то же такое актерское мастерство. Так у кого спрашивать об этом, как не у него. Который причастен к этой теме непосредственно и напрямую. А теперь – бросаем камни, потому что я не согласна с мнением народного артиста Украины. Еще и в "диспут" с ним позволила себе войти. Но! Я не привыкла молчать, когда вижу несправедливость. Так меня уже воспитали", – подытожила журналистка.

Почему разгорелся скандал

В интервью Алине Доротюк Богдан Бенюк отметил: считает, что дела, касающиеся обвинений Андрея Билоуса, Юрия Высоцкого и Льва Сомова в притязаниях, слишком раздуты в медиа и не стоит делать выводы об этих людях, ведь расследования до сих пор продолжаются. Более того, по словам актера, подобные обвинения могли прозвучать от "неудачных студентов".

"Найдутся тетки, которые скажут: "А вы помните, как посмотрели на меня глазом? Издалека я увидела, что у вас есть претензия ко мне". Не надо на это обращать внимание. Высоцкий – хороший специалист. То, что они говорят, – это внутренняя кухня, которую должен разхлебать Высоцкий и те неудачные студентки, студенты, которых в университете очень много", – высказался артист.

Напомним, что первое публичное обвинение преподавателя университета имени Карпенко-Карого Андрея Билоуса в сексуальных притязаниях появилось в январе 2025 года. На платформе YouTube опубликовали анонимное видео, автор которого заявила, что режиссер присылал ей фото интимных мест других студенток и предлагал ей сделать идентичные снимки. В феврале актер был отстранен от должности руководителя Молодого театра. Однако после месяца внутренней проверки, а именно 14 марта, он вернулся к работе.

Оказался в центре скандала и заслуженный деятель искусств Украины Юрий Высоцкий. Студенты обвинили его в притязаниях, политических манипуляциях и навязывании пророссийских нарративов. Со своей стороны преподаватель отрицает все подобные заявления, намекая на спланированную кампанию против себя.

Соискатели образования заговорили и о возмутительном поведении народного артиста Украины Льва Сомко. Бывшие студентки преподавателя рассказали, что он неоднократно унижал, манипулировал и даже применял силу против них. Позволял себе Сомов злоупотреблять алкоголем и курить в присутствии соискателей образования.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ефросинина впервые назвала добивавшегося ее режиссера.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!