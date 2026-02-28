MamaRika с сыном оказались в Дубае во время обострения конфликта между Ираном и Израилем: что с ними сейчас

Украинская певица MamaRika вместе с сыном Давидом и подругой отправились на зимний отпуск в Объединенные Арабские Эмираты, где застали серьезную эскалацию на Ближнем Востоке. Артистка хотела, чтобы мальчик отдохнул в Дубае от ужасных событий войны на Родине, однако взрывы "настигли" их и за рубежом.

К счастью, как отметила исполнительница, они никак не пострадали вследствие обострения конфликта между Ираном и Израилем. Об этом она сообщила в своих Instagram-stories.

"Когда привезли детей отдохнуть от взрывов, а они догнали нас здесь... С нами все ок, спасибо, что волнуетесь", – написала знаменитость.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану с целью устранения угрозы для государства. В то же время в стране было введено чрезвычайное положение и закрыто воздушное пространство. В ответ на атаку по правительственным учреждениям и ядерным объектам иранская сторона запустила ракеты по территории Израиля.

Эскалация конфликта затронула и Объединенные Арабские Эмираты. В Дубае и Абу-Даби прогремели громкие взрывы, после чего главное управление гражданской авиации объявило о временном и частичном закрытии воздушного пространства в качестве исключительной меры предосторожности, направленной на обеспечение безопасности полетов и экипажей, а также защиту территории страны в свете эскалации на Ближнем Востоке.

