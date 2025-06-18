Максиму Галкину – 49: кого он любил до Пугачевой и что за 'допрос' со страстями Примадонна устроила конкурентке в гримерке

18 июня Максим Галкин празднует 49 день рождения. Пародист, телеведущий, сатирик и ныне публичная личность, критикующая российскую политику, больше всего известен своим браком с Аллой Пугачевой. Однако до встречи с Примадонной в его жизни были и другие увлечения – искренние, страстные, иногда скандальные. Одна из таких любовей имела неожиданное продолжение, когда в дело вмешалась сама Пугачева.

Видео дня

Максим Галкин еще с детства пользовался популярностью среди девушек. Его первое серьезное чувство было связано с одноклассницей и соседкой по парте Юлией Бусиль. Эта любовь была юной и светлой, но быстро прошла. Впереди Галкина ждала большая сцена, телевизионная слава – и совсем другой круг женщин. OBOZ.UA расскажет детали его личной жизни.

Роман с Анастасией Чернобровиной

В начале 2000-х Галкин сблизился с телеведущей Анастасией Чернобровиной. Их творческий союз начался с приглашения вести концерт ко Дню полиции. По словам девушки, он ухаживал очень деликатно: букеты цветов, приглашения в кино, рестораны, постоянные звонки.

"С ним действительно было очень легко. Мы всегда были рядом. Это очень важно. Когда он позволяет тебе быть женщиной рядом с тобой, а я позволяю ему вести себя как мужчина", – вспоминала телеведущая росмедиа. Та романтическая история могла иметь продолжение, если бы не ревность одной очень известной женщины.

Скандал в гримерке: ревность Пугачевой

В 2001 году, когда отношения Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным еще не были официально объявлены, певица уже испытывала к нему эмоциональную привязанность. Пара тогда скрывала связь, ведь Пугачева еще была замужем за Филиппом Киркоровым. Но слухи в кулуарах уже ходили, и Примадонна, по словам Чернобровиной, однажды ворвалась в ее гримерку и устроила настоящий "допрос со страстью".

Инцидент произошел во время праздничного концерта. Пугачева на повышенных тонах спрашивала, есть ли между ней и Максимом роман. Обескураженная Анастасия потеряла дар речи и, в конце концов, отошла от общения с пародистом. В том же году в прессе появилось фото с российской телепремии ТЭФИ, где Максим и Анастасия держались за руки – и это только подогрело слухи. В тусовке поговаривали: если бы не авторитет Пугачевой, Чернобровина могла бы и дальше быть на пике карьеры.

Брак с Пугачевой и скепсис общественности

С 2001 года Галкин и Пугачева начали встречаться, а после развода Примадонны с Киркоровым в 2005-м – жить вместе. 23 декабря 2011 года они официально стали супругами. Разница в возрасте в 27 лет вызвала шквал обсуждений. Актер-путинист Станислав Садальский вообще предположил, что их союз – политический ход.

Еще больше подозрений вызвала информация о том, что медовый месяц супруги провели порознь: Пугачева осталась в Москве, а Галкин отправился кататься на лыжах, предположительно, с давним другом Сергеем Дроботенко. Это дало толчок слухам о сексуальной ориентации артиста. Сам Галкин позже объяснил ситуацию, заверив, что слухи не соответствуют действительности.

Рождение детей и "замок в Грязи"

В 2013 году с помощью суррогатного материнства пара стала родителями близнецов Лизы и Гарри. Новость стала сенсацией: Пугачевой было 64, и многие сомневались, что она – биологическая мать. Позже появились фото, которые доказали генетическое сходство детей с родителями. Галкин и Пугачева воспитывали малышей в своем поместье в Грязи, которое стало местом экскурсий и символом звездной семьи.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Максим Галкин уехал с семьей в Израиль. Он публично осудил действия российских властей, после чего попал в реестр "иноагентов". Его концерты в РФ отменили, а въезд в отдельные страны ограничили. Однако Галкин не остановился – гастролирует по Европе и дает интервью.

Ранее OBOZ.UA писал, как выглядит Алла Пугачева в 76 лет без макияжа. Свой день рождения Примадонна провела в романтическом месте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!