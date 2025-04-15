Как выглядит Алла Пугачева в 76 лет без макияжа: Галкин нежно обратился к жене в день рождения, а она эмоционально ответила

15 апреля примадонна российской и советской эстрады Алла Пугачева, после полномасштабного вторжения РФ выехавшая в Израиль, отметила свой 76-й день рождения. По этому случаю ее муж, шоумен и телеведущий Максим Галкин, трогательно поздравил любимую.

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На снимке, опубликованном в Instagram, пара позирует на фоне марины с яхтами, вероятно, на отдыхе или во время уютного празднования. Пугачева предстала без макияжа – с естественной внешностью, в комфортной черной одежде и с легкой укладкой.

Максим Галкин нежно подписал фото словами: "С днем рождения, любимая!", подчеркивая, насколько трепетно относится к жене.

Алла Пугачева ответила ему не менее тепло: "Ты самый лучший! Люблю".

Несмотря на публичность и многолетнюю карьеру, пара сохраняет искренние, нежные чувства, не исчезающие с годами. Их любовь – пример для многих, и именно поэтому фото быстро разлетелось по сети, вызвав волну положительных комментариев у поклонников, которые также поздравили советскую знаменитость с личным праздником.

Ранее OBOZ.UA писал, что Дорофеева раскрыла, какой грандиозный подарок муж сделал ей на день рождения и как она его отблагодарила. Она рассказала об особых сюрпризах, которые готовит любимому, признавшись, что именно такие эмоциональные жесты сближают их и укрепляют отношения.

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