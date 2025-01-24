Макс Бородин признался, почему жалеет о резких словах в адрес Олега Винника: не нужно было говорить

Популярный украинский певец Максим Бородин пожалел о том, что ранее резко высказался об Олеге Виннике, который в начале полномасштабного вторжения переехал в Германию. В одном из интервью артист резко отреагировал, когда его сравнили с коллегой и назвал творчество певца-беглеца "поверхностным".

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В комментарии Славе Демину артист признался, что ему было неприятно услышать, будто он занимает одну нишу с Винником. По словам артиста, они работают в разных жанрах.

"Может и не надо было говорить. Мне уже несколько раз припомнили. Жаль, что я постоянно вынужден пояснять контекст, – отметил Бородин. – Ты сказал, что я занял его нишу, а меня это расстроило. Я сказал, что для меня это самая худшая новость дня. Мне кажется, что такая музыка – это низкий жанр".

По словам артиста, он аналогичным образом расстроился бы, если его музыку сравнили со стилем панк.

"Винник работает на ту аудиторию, которой все это нравится, а меня расстраивает нарочитая неискренность это музыки, – добавил он. – То, что делает Олег Винник, мне это очень чуждо".

Максим Бородин прославился благодаря участию в шоу "Голос країни". В 12 сезоне проекта он дошел до "нокаутов".

Ранее OBOZ.UA писал, что Бородин не хочет, чтобы его слушательницами были бывшие фанатки Винника. Он назвал творчество коллеги поверхностным и неискренним.

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