'Любимый, две полоски!' Телеведущая Елена-Кристина Лебедь – о беременности, помолвке с известным политиком и злых комментариях

Телеведущая Елена-Кристина Лебедь хорошо известна зрителю по популярному проекту "Аферисты в сетях", который рассказывает о современных схемах мошенничества, разоблачает аферистов и учит, как не попасть в ловушки. Долгое время тележурналистка находится в отношениях с Павлом Розенко – бывшим вице-премьер-министром Украины, народным депутатом нескольких созывов. Их союз остается одной из самых заметных публичных пар в медиапространстве.

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OBOZ.UA поговорил с телеведущей за кулисами премии "Музыкальная платформа", которая на днях состоялась в Киеве. На церемонии она появилась с Павлом Розенко. Елена-Кристина Лебедь в интервью рассказала о личном – любви и предложении руки и сердца. А также – отношениях с детьми любимого, реакцию на хейт и будущем проекта "Аферисты в сетях".

– Кристина, около месяца назад вы изрядно заинтриговали сеть, опубликовав фото с округлым животом, чем спровоцировали в публичном пространстве слухи о беременности. Что это было на самом деле?

– На самом деле это абсолютно естественное желание – поделиться хорошим моментом. История этого фото такая: мы просто поймали очень теплый, солнечный, эмоциональный кадр. Красивый пузик у меня такой, ну чего не показать? Подписчики, к слову, положительно отреагировали на эту фотографию. Мне кажется, что сегодня людям очень не хватает хороших новостей. Ну что еще об этом сказать? Немножко взбудоражила аудиторию (смеется). Откровенно говоря, не ожидала такого внимания.

– А если отбросить слухи, думаете о материнстве? Сейчас, в конце концов, не такая уж и редкость, когда люди – даже публичные – откровенно говорят, что не планируют детей.

– Знаете, каждый имеет право проживать свою жизнь, как ему комфортно. И я уважаю любой выбор. Никогда не скажу человеку "ты должен" или "так нельзя". Что касается меня – я не исключаю такой возможности. Получится тогда: "Любимый, у нас будет маленький и рыженький! Смотри: две полоски".

– А как насчет свадьбы? Вас уже не первый год в медиа называют девушкой и невестой Павла.

– Боже, как меня только не называют... И девушкой, и невестой, и, давайте уже будем честными, любовницей. Но я девушка в любви. И главное слово здесь "любовь". Кайфую в этих отношениях семь лет. Честно, я думала, что такое случается только в книжках, и все, кто об этом говорит, преувеличивают. Однако настоящая любовь существует. Где-то обязательно есть твой человек, твой пазлик. И рано или поздно вы найдетесь.

Сейчас я просто живу – здесь и сейчас. Без навязчивых мыслей о штампах, но признаюсь: предложение уже недавно было. Это произошло неожиданно. Павел решил превратить обычный вечер в нечто особенное. Я села в машину – и он протянул мне кольцо в розовой коробочке. Без лишних слов. Есть мужчины, которые не тратят времени на громкие фразы – они просто действуют. За что люблю Павла? Когда-то мы снимали программу, где был психолог. И я спросила: а за что можно полюбить человека? Мне ответили очень просто, но глубоко: когда в твоей жизни появится тот, о ком сможешь сказать, что любишь просто за то, что он есть, – вот это любовь. Потому что любить "за что-то" невозможно. Можно только любить за то, что человек существует и что он встретился именно тебе. Я не могу объяснить, за что люблю Павла. Просто каждое утро, когда вижу эту мордашку, реально кайфую (смеется, глядя в сторону Розенко).

Расскажу вам один момент. Это было в самом начале наших отношений. Я за рулем, мы куда-то едем. И вдруг чувствую, как по телу разливается волна тепла. Не могу понять – откуда это? Что случилось? А оказывается, он в тот момент просто нежно провел рукой по моей руке. Я не заметила само прикосновение, потому что была очень сосредоточена на дороге. Но тело среагировало мгновенно. Моя реакция: "Секундочку! Куда я улетаю? Что это?" Ну вот скажите: как это работает?

– Какие отношения у вас сложились с детьми Павла от предыдущего брака?

– Абсолютно цивилизованные и правильные – такие, какими должны быть. Без драм, без пафоса. Мы встречались, общались – как-то ходили вместе в кафе. Но это было не на камеры, не для соцсетей. Ни одного: "Давайте сделаем фото – будет хороший пост". Однако сказать, что они могут позвонить в случае необходимости мне, а не папе – такого не бывает. У них есть свой папа, он – замечательный отец, ответственный.

– Признаюсь: готовясь к разговору с вами, я даже переспросила у Павла, который сейчас рядом, как к вам лучше обращаться: Елена или Кристина. Ваше двойное имя – это официально, по документам?

– Да, оба имени мои – вполне официально, так и записано в паспорте: Елена-Кристина. Кстати, в программе "Аферисты в сетях" были выпуски, где я реально показывала паспорт. Это, как говорят, родители стали в позу – и никто не хотел уступать.

"Коллективное творчество", – добавляет Павел, который слушает наш разговор.

Бабушка, кстати, рассказывала, что я вообще могла быть Еленой-Кристиной-Мариной-Наталей-Оксаной (смеется). Поэтому спасибо, что просто Елена-Кристина. Мне повезло, согласитесь. По словам родителей, это был компромисс: папа хотел, чтобы я была Леной, мама – Кристиной. Ну, чтобы не доводить дело до битья посуды и споров, решили: пусть будет и так, и так. В результате папа обращался ко мне "Ленчик", "Ленусик", мама – "Кристина".

Но в детстве у меня не было никакого раздвоения личности. Реагировала адекватно на оба имени, просто Еленой меня называл только папа. В повседневной жизни больше закрепилась Крис – она во мне хорошо вжилась. Но бывают такие, знаете, сентиментальные моменты, когда из меня выходит Елена прекрасная: беру книжечку, завариваю мятный чай и погружаюсь в мечты.

– Кристина, планируется ли продолжение вашей программы "Аферисты в сетях"? Мне кажется, вас об этом часто спрашивают.

– Абсолютно точно! Все очень ждут продолжения. Часто слышу, что программа действительно полезная и зрители хотят увидеть новый сезон. Сейчас мы как раз работаем над ее переформатированием – хотим сохранить актуальность, но подать немного иначе. Мы не планируем кардинально все менять, добавим свежие элементы, новые акценты. Предложим – а дальше увидим. Но суть остается неизменной: всем тем, кто решил подзаработать на чужом доверии, хорошо дадим взбучку.

– Скучаете по телевидению?

– На самом деле я продолжаю работать на телике – просто несколько в другой роли. Как сценарист на разных проектах. Во мне живет креативный человек, который просто не способен сесть на диван, обложиться подушками и ждать, пока что-то произойдет. Мне нужно постоянно что-то создавать, придумывать, реализовывать. Кроме того, активно занимаюсь блогерством – расширяю свои возможности. Конечно, есть и рекламные сотрудничества, это приносит доход. Приятно, что все чаще обращаются украинские производители. Недавно, например, снималась для компании, которая создает невероятные джинсы – они реально сидят безупречно.

– Новый канал имеет немало ярких телезвезд, имена которых хорошо известны зрителям. А за кадром – вы общаетесь, дружите?

– Настолько, чтобы крестить детей – нет, таких друзей у меня среди коллег нет. Но атмосфера в команде всегда была позитивной. У нас никогда не было такого, чтобы кто-то кого-то "топил" или бежал с ведром компромата к руководству. Наоборот – всегда царило чувство уважения друг к другу. Долгое время слоганом Нового канала была фраза "Жизнь – яркая!" (с 2014 года и до сегодня – "Давай жить вместе!". – Ред.) Новый канал – это действительно о яркой жизни. Мы дарим людям позитив, и как-то так получается, что и сами живем в нем. Трудно представить, что на фоне всего этого кто-то вдруг начнет вести подковерные игры. Мне кажется, сам канал притягивает людей с одинаковым вайбом – открытых, искренних.

– Позвольте личный вопрос: какой у вас вес?

– А как вы думаете?

– 32 килограмма.

– Ну, 32 – это вес 12-летнего ребенка. На самом деле я вешу 40. Прямо такая уже немного... кобылка (смеется). Но, честно говоря, всю жизнь держусь в одной цифре. Видимо, у меня такой организм, который еще давно сам себе решил: "Ешь – не ешь, все равно будешь весить столько". Хотя, конечно, определенные ограничения у меня есть: я веганка, мяса не употребляю. Но в целом – все, что попадает в организм, очень быстро сгорает. Мне как-то рассказывали, что сангвиники и холерики – это люди с очень активным метаболизмом. Потому что имеют подвижный темперамент – живут на эмоциях. И действительно, я же не хожу, бегаю подскакивая.

– Еще в начале ваших отношений Павел Розенко разительно похудел – более чем на 30 килограммов. Это было ваше влияние?

– Нет, это он сам все сделал! Сбросил аж 35 килограммов – это, согласитесь, очень много. Но знаете, что самое сложное? Все диетологи вам скажут: похудеть – это одно, а вот удержать вес – совсем другая история. И вот в этом он еще больший молодец. Держит форму уже много лет.

– А вы хорошо готовите? Видела у вас в соцсетях забавные ролики о слишком запеченных сырниках и кабачковых оладьях. Но решила, что это для контента, в шутку.

– Слушайте, я вообще не готовлю. Мой коронный номер – это кипяток. И он у меня, скажу вам, получается просто гениально. Такого кипятка, как у меня, еще надо поискать(смеется). Поэтому можно сказать, что Розенко сбросил 35 килограммов, потому что я "прекрасно" готовлю. Все просто, правда же?(смеется).

– Не секрет, что сейчас хейт – это почти норма в онлайн-пространстве. Как вы справляетесь с тем, что любая публикация может вызвать шквал критики со стороны совершенно незнакомых людей?

– Знаете, у меня за плечами столько лет работы на телевидении, где, откровенно говоря, бывало разное. Поэтому я имею уже такую себе "броню" к злым комментариям. Симпатичный такой бронежилетик. Я знаю: некоторые люди, если больно или что-то не сложилось в жизни, выливают свою боль наружу в виде агрессии. Но я не беру это на себя, просто иду дальше. Потому что знаю, зачем я здесь, имею цель – нести позитив. У меня нет шикарного бюста третьего размера, идеальной внешности. Но я и не стремлюсь быть "Мисс Вселенная". Хочу просто быть собой. Хочу, чтобы люди заходили на мои страницы в соцсетях – и улыбались. Чтобы думали: "Такая прикольная".

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