Звезда 'Аферистов в сетях' опровергла самый популярный миф о шоу: все об этом спрашивают

Украинская телеведущая и звезда реалити "Аферисты в сетях" Елена-Кристина Лебедь развенчала один из самых распространенных мифов о проекте. По словам знаменитости, у нее постоянно спрашивают, является ли шоу постановкой, на что она может однозначно ответить: почти ничего из того, что зрители видят на экране, не прописано в сценарии.

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Об этом интернет-знаменитость заявила в эфире подкаста "4:19". В частности Елена-Кристина Лебедь отметила, что иногда случались ситуации, когда во время проверок аферистов ее узнавали. Она объяснила, что в таких случаях просто не публиковала выпуски, ведь в этом нет смысла.

"Это (шоу "Аферисты в сетях". – Ред.) не постановка, но реально все об этом спрашивают. Все не верят, что может быть столько дураков. А их на самом деле больше, чем все думают", – сказала телеведущая.

Однако, по словам Елены-Кристины Лебедь в реалити-шоу "Аферисты в сетях" все же присутствует элемент постановки. В тех эпизодах, где происходят проверка людей на верность, работают члены команды, которые полностью следуют заранее созданному сценарию.

"Есть абсолютно постановочная история – это проверка на верность. Мужчина, которого мы называем "соблазнитель", действует четко по постановке, потому что у него есть сценарий. Он знает, что должен ждать девушку под кафе, подарить ей цветы, любыми методами уговорить сесть в машину и привезти на локацию, где уже стоят камеры", – отметила ведущая.

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