'Боюсь родов': певица Lama призналась, почему не хочет рожать детей

Певица Lama (Наталья Деньков), прославившаяся хитами "Мені так треба", "Моє серце", "Літак" в 2000-х годах, призналась, что не хочет рожать детей в первую очередь из-за того, что боится родов. Артистка выбрала для себя концепцию чайлдфри, а ее любимый Роман, который на 18 лет младше, поддержал решение.

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Lama не готова быть мамой и утверждает, что уход за домашними питомцами и личные проблемы отнимают так много времени, что о детях речи не может быть. Однако еще 8 лет назад, когда завязывались ее отношения с Романом, мужчина рассказывал о желании воспитывать потомков. В интервью "Люкс ФМ" певица отметила, что мужчина все же отказался от своей затеи.

"Однажды мы это обсуждали, когда уже начали встречаться. А он говорит: "Ты знаешь, я тоже не хочу детей. Зачем они нам?" – поделилась Lama. – Я поняла, что для нас это круто, это наш выбор. Мы понимаем, что нам достаточно наших собачек, и я понимаю, что дети – это ответственность очень большая. Это тоже работа, и надо быть профессионалом, настоящей мамой, чтобы воспитать ребенка, отказаться в какой-то степени от себя. А я понимаю, что я только научилась жить, только научилась кайфовать. Я не готова отказываться от себя".

По словам певицы, она боится процесса родов и поэтому не хочет рожать детей: "Больше всего я боюсь родов, что со мной что-то случится, что я умру во время родов".

Однако в случае неожиданной беременности артистка не собирается делать аборт. Она призналась, что уже думала о таком раскладе своей жизни и в случае оплодотворения готова воспитывать ребенка.

"Я бы не останавливала, я бы не убивала. Это точно. Разве у меня были бы какие-то показания, потому что это такой возраст, что я не знаю, как там это все происходит", – добавила артистка.

Ранее OBOZ.UA писал, что Lama призналась, почему не планирует свадьбу с младшим на 18 лет бойфрендом. Она пытается жить так, чтобы ей было максимально комфортно.

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