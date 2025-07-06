Ведущая 'Аферистов в сетях' намекнула на беременность. Фото

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь вызвала волну обсуждений в соцсетях после публикации загадочного фото. Звезда, известная благодаря проекту "Аферисты в сетях", показала свой округлый животик и намекнула на беременность.

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Фото появилось в Instagram. Несмотря на предположение о возможной беременности, ведущая не стала подтверждать новость напрямую. Вместо этого она оставила ироничную подпись: "Когда все думали, что очень объелась, а я... Дальше будет".

Эта фраза сразу стала предметом оживленных дискуссий. Часть поклонников засыпала Лебедь поздравлениями, считая, что она таки намекает на будущее пополнение в семье. Другие же уверены, что это очередная шутка ведущей, которая славится своей самоиронией и чувством юмора.

Елена-Кристина Лебедь уже несколько лет счастлива в отношениях с Павлом Розенко – вице-президентом Общества Красного Креста Украины, а в прошлом – вице-премьером. Пара впервые подтвердила свой роман еще в 2018 году, с тех пор они вместе появляются на публике, но не слишком часто делятся личным.

В сети неоднократно появлялись слухи об их тайной свадьбе, однако официального подтверждения не было. Если беременность Лебедь действительно подтвердится, это будет первый совместный ребенок пары. Стоит отметить, что у Павла Розенко уже есть двое детей от предыдущего брака.

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