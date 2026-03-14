'Лучше вы узнаете правду от меня': Дмитрий Карпачев разнес скандального блогера Дианку из-за лжи об участии в 'Супермаме'. Видео

Ведущий проекта "Супермама" Дмитрий Карпачев уличил во лжи TikTok-блогера Диану Полищук, известную в сети благодаря странным стримам, на которых просит подписчиков присылать ей деньги на жизнь. В течение последней недели интернет-деятельница посвящает большинство роликов "сенсационным" историям относительно своего участия в шоу, однако, как оказалось она в нем никогда не снималась.

На личной странице в Instagram эксперт по психологии обнародовал несколько ироничный ролик, где расставил все точки над "і" в скандальной ситуации. Он четко дал понять, что все рассказы блогера об участии в "Супермаме" являются ничем иным, как выдумкой ради хайпа.

В своих социальных сетях Дианка показывала, как якобы поехала из родной Винницы в Киев для съемок в реалити. Длительный период главным посылом видео скандальной интернет-деятельницы было то, что она лучше других "супермам", поэтому точно одержит победу, однако позже их захотелось раскрыть "жуткую правду" об отношении создателей шоу к участницам.

"Мы подошли с девушками к входу. Подъехал бус, мы в него запрыгнули и нам завязали глаза. Одной девушке вообще надели мешок на голову. Нас в конце концов привезли в студию. Получается, все настолько секретно, что мы даже не можем видеть дорогу к студии", – заявила Дианка.

Такие упреки блогера не обошел вниманием Дмитрий Карпачев. Как отметил ведущий "Супермамы", некоторые подписчики поверили в истории Дианки и даже начали отворачиваться от него. Чтобы не усугублять ситуацию, он решил все прояснить.

"Пока Диана не начала рассказывать "правду" о нашем с ней общем ребенке, я решил, что лучше вы узнаете всю правду непосредственно от меня", – сказал эксперт по психологии, после чего показал фрагмент из прямого эфира интернет-деятельницы. Блогер просила людей сбрасывать ей деньги, чтобы она показала "мамок" (участниц "Супермамы").

"Весь этот трэш-контент для того, чтобы собрать деньги, чтобы вы смогли увидеть "мамок".Но госпожа Диана не принимает и не принимала участия в проекте "Супермама". Больше всего меня пугает, что люди верят в этот бред, разочаровываются мной и переводят деньги мошенникам. В таких условиях у меня нет выбора. Я решил присоединиться к тайной всемирной программе – вакцинации против тупости", – подытожил Карпачев.

Что известно о скандальном блогере

Дианка родилась 26 июля 2001 года в селе Юрковцы Винницкой области. Сначала свой контент она строила на том, что показывала повседневную жизнь, но со временем решила создавать более резонансные видео и вести стримы со сборами.

В 2021 году у Дианки возникли проблемы с законом. Блогер заявила о якобы заминировании школы в соседнем селе Ситковцы, однако когда полицейские прибыли на место, стало понятно, что это ложь. Тогда ее задержали и поместили под стражу. В общем известно, что на интернет-деятельницу составлено 33 административных протокола за ложные вызовы экстренных служб.

Отличилась Дианка и позорными высказываниями о полномасштабной войне. После террористического обстрела россиянами города Сумы один из подписчиков попросил блогера прокомментировать трагедию, в ответ на что услышал: "Ты видела, что в Сумах? Видела, и что? Боже, у меня все хорошо. На меня война не влияет, что мне война? Мне же безразлично. Она на меня никак не влияет. У меня только это одно, чтобы ТЦК не было, потому что у меня муж".

Эта фраза быстро "разлетелась" в сети, поэтому Дианка вышла на связь с объяснением. По словам блогера, когда она начала вести эфир, еще не знала о трагедии. Более того, интернет-деятельница убеждена, что ее просто хотели подставить, вырезав неудачный фрагмент из стрима.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что известная блогер и участница "Супермамы" навеселе посадила 14-летнего подростка за руль, чтобы отвез ее за пивом.

