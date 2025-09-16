Попрошайничает в TikTok и называет себя 'элитной проституткой': кто такая блогерша Дианка, за беременностью которой следила вся Украина

TikTok-блогер Диана Полищук неоднократно оказывалась в центре общественного обсуждения из-за своей деятельности в сети. Она зарабатывает на жизнь благодаря странным стримам, а своими провокационными заявлениями привлекает внимание немалой аудитории. В последнее время контент интернет-деятельницы был сосредоточен на подробностях ее беременности, что также стало поводом для бурной дискуссии.

Многие юзеры предполагали, что Дианка носила накладной живот, чтобы создать очередной инфоповод и увеличить количество донатов. Блогерша постоянно подчеркивала, что подобные слухи являются клеветой, а недавно сообщила важную новость: она стала мамой.

"Поздравляю. Мы родили прекрасную дочь. Я рожала сама замечательного ребенка", – написала тиктокер.

Для подтверждения своих слов Дианка показала кадр с биркой, где указаны все параметры новорожденной девочки. Однако фото малыша интернет-деятельница пока не показывает, да и не рассекречивает его имени. Это лишь подогрело предположение некоторых пользователей, что она на самом деле не рожала.

Что известно о блогерше

Дианка родилась 26 июля 2001 года в селе Юрковцы Винницкой области. Она живет в одном доме с родителями, двумя братьями и бабушкой. Блогерскую деятельность она начала в 2022 году. Сначала Дианка просто показывала свою повседневную жизнь в селе, однако со временем изменила формат контента.

Интернет-деятельница начала проводить стримы, где рассказывает об отсутствии работы и средств, поэтому просит подписчиков донатить ей на личные нужды. Эти деньги она тратит на салоны красоты, ремонт дома, услуги тату-мастеров и тому подобные вещи. За один эфир блогерша может собрать до 200 тысяч гривен.

Позже Дианка решила создавать "треш-контент". За определенную сумму доната она начала выполнять различные задания от подписчиков, которые нередко выходили за пределы адекватного. Что интересно, свою деятельность в TikTok Дианка считает полноценной работой, а вот обычный физический труд, за который можно получить 8 тысяч гривен, ее не интересует.

Скандалы с Дианкой

В 2021 году блогерша оказалась в эпицентре криминального скандала. Она заявила о якобы минировании школы в соседнем селе Ситковцы. Полиция сразу же отреагировала на вызов и проверила территорию учебного заведения. Сообщение Дианки оказалось ложным. Тогда интернет-деятельницу задержали и поместили под стражу. На тиктокера составлено 33 административных протокола за ложные вызовы экстренных служб.

Да и вообще деятельность блогера смущает односельчан. Ее поведение они характеризовали так: "Она ходит по селу и всем говорит, что элитная проститутка, зарабатывает огромные деньги. У нее 25 пар "лабутенов", множество брендовых сумок, она вроде бы снимает квартиру на сутки и имеет постоянных клиентов. За день – до 14... Но правда ли это – неизвестно".

В начале 2025-го Дианка оскандалилась покупкой автомобиля Mitsubishi Outlander 2006 года выпуска. Она потратила на машину 6000, которые собрала во время очередного стрима. Это спровоцировало резкую реакцию в сети. Многие юзеры отмечали, что во время полномасштабной войны волонтерам не так легко собрать средства на помощь военным, тогда как Дианка без лишних усилий получит донаты на собственные прихоти.

Отличилась интернет-деятельница и высказываниями о полномасштабном вторжении. После террористического обстрела россиянами города Сумы, в результате которого погибли 34 человека, блогерша заявила, что ей "безразлична война".

Это произошло во время очередного стрима Дианки. Один из подписчиков попросил ее прокомментировать трагедию, на что получил ответ: "Ты видела, что в Сумах? Видела, и что? Боже, у меня все хорошо. На меня война не влияет, что мне война? Мне же безразлично. Она на меня никак не влияет. У меня только это одно, чтобы ТЦК не было, потому что у меня муж".

После волны критики интернет-деятельница решила оправдать свой поступок. Как отметила Дианка, на момент записи трансляции якобы не знала об ужасной трагедии, более того, убеждена, что ее просто хотели подставить, вырезав неудачный фрагмент из стрима.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что блогер Волошин выдал новую чушь о своем "преследовании" в Украине и признался в употреблении наркотиков.

