'Россияне готовят новый массированный удар': Зеленский обсудил с канцлером Австрии потребности Украины в антибаллистике

В пятницу, 29 мая, президент Владимир Зеленский провел разговор с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером. В ходе диалога украинский лидер проинформировал об очередном массированном обстреле, подготовкой которого уже занимается РФ, также стороны обсудили вопросы европейской интеграции Украины.

Отдельно речь шла и о потребности нашего государства в поставке антибаллистических средств, чтобы эффективно защитить украинское небо. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

РФ готовит новый массированный удар

"Говорил с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером. Благодарен за соболезнования в связи с постоянными российскими воздушными атаками. Проинформировал канцлера о данных нашей разведки, что россияне готовят новый массированный удар по украинским городам и общинам", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул важность совместной реакции международных партнеров на российские обстрелы, в частности путем усиления поставок средств противодействия баллистическим ракетам.

Также во время обсуждения поднимался вопрос европейской интеграции Украины. По словам президента, Киев рассчитывает на открытие первого переговорного кластера уже в июне.

"Это справедливо, украинцы этого заслуживают. Спасибо Австрии за то, что полностью разделяет этот взгляд. Обсудили также наше взаимодействие в рамках международных организаций. Поручил дипломатической команде проработать соответствующие вопросы с австрийскими коллегами на своем уровне", – говорится в сообщении.

