Пенсионный фонд потребует от украинцев по 1500 грн: кому придется заплатить

Одноразовая денежная доплата в размере 1500 грн ошибочно поступила некоторым украинцам дважды. Теперь Пенсионный фонд Украины (ПФУ) собирается возвращать начисленные средства, но самостоятельно это делать гражданам строго не рекомендуют

Об этом сообщили в Пенсионном фонде. Отмечается, что причиной сбоя при выплате дополнительной адресной поддержки стала техническая ошибка в системе ПФУ.

Что делать, если поступили лишние средства

Пенсионный фонд обнародовал четкие разъяснения для граждан, которые оказались в зоне технического сбоя. В частности, им советуют:

не возвращать средства самостоятельно: следует воздержаться от любых самовольных переводов или попыток вернуть деньги обратно на счета фонда без официальных инструкций;

следует воздержаться от любых самовольных переводов или попыток вернуть деньги обратно на счета фонда без официальных инструкций; в случаях подтвержденных ошибочных повторных начислений все финансовые возврата будут осуществляться исключительно в четко определенном правовом поле.

если человек успел использовать ошибочно начисленные 1500 грн, это ни в коем случае не является основанием для блокировки или приостановления его текущих социальных выплат – для каждого такого случая разработают индивидуальный алгоритм действий и предоставят персональные разъяснения.

В ближайшее время в ФПУ собираются индивидуально проинформировать каждого гражданина, которого коснулся этот сбой, об официальном порядке урегулирования ошибочных начислений. При необходимости получить консультацию уже сейчас – для этого надо самостоятельно обратиться за разъяснениями в любой территориальный орган ПФУ.

Из-за ошибки ПФУ украинцам блокируют карточки

Параллельно с аудитом выплат специалисты ПФУ отдельно проверяют информацию о возможных сопутствующих проблемах. В частности, речь идет о жалобах на:

внезапную блокировку банковских карточек;

некорректное списание денежных средств со счетов;

случаях некорректного информирования получателей социальной помощи.

Все технические процедуры и внутренние алгоритмы ПФУ будут дополнительно детально пересмотрены и модернизированы, чтобы полностью исключить риск повторения подобных инцидентов в будущем.

