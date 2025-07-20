'Украинцы воюют против украинцев': Лайма Вайкуле раскрыла свою истинную позицию по войне и вступилась за русский язык

Латвийская певица Лайма Вайкуле, которая еще недавно уверенно выступала в поддержку Украины, нынче решила внести свой особый вклад в дискуссию о войне – рассуждениями о том, что "на самом деле все против всех", а язык тут вообще ни при чем. Заодно артистка не забыла пожалеть русскоязычных, вспомнить о страданиях коллег-эмигрантов и объяснить, почему российские ракеты лучше было бы заменить на финансирование больниц.

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Свой монолог певица озвучила в эфире "Латвийского радио 4", в очередной раз повторив, что она "против войны", но сразу заметила – ее слова почему-то перекручивают и выставляют так, будто она против России. По ее словам, война – это страшно, все виноваты, язык здесь ни при чем, а между украинцами и русскими вообще нет особой разницы.

"Я, конечно, против войны. Я против несчастья. Я не могу обидеть ни собаку, ни кошку, ни муравья, ни ребенка. Я говорю о том, что я против войны. Просто многие это используют, будто я какой-то воин, и я теперь против России. Это не правда. Я против любого насилия", – подчеркнула Вайкуле. В частности, по ее логике, каждая женщина должна быть против войны автоматически – даже если она в брюках.

С большой эмоциональностью певица заявила, что ее очень возмущает, когда ее причисляют к "иноагентам". Сама она считает это слово ужасным и "вымышленным", и не понимает, как искусство вообще могло оказаться в политическом поле. Но несмотря на злые языки, артистка якобы убеждена – главное оружие человечества должна быть любовь, а не ракеты. Если бы, мол, эти миллиарды тратили не на вооружение, а на онкологию – то все были бы здоровы и счастливы.

Обострение внимания на языковом вопросе Вайкуле воспринимает крайне болезненно. По ее словам, русский язык сейчас "обреченная жертва" событий.

"Чего мы добились благодаря этой войне? Что русского языка станет намного меньше? Появится английский? Я уже уверена, что молодежь будет говорить на английском. Она уже сейчас говорит на английском", – с грустью заметила певица.

Она уверяет, что язык – это якобы просто инструмент общения, а значит, нет нужды обвинять его в политических грехах. "Язык вообще ни при чем. Это возможность общаться. Самое счастливое, что может быть, когда есть между людьми общение", – философствовала артистка.

Но главным эпизодом разговора стала реплика, вызывающая больше всего вопросов: "Сегодня украинцы воюют против украинцев, а русские – против русских". Аргумент Вайкуле – мол, в Харькове все разговаривали на русском, а теперь города нет, поэтому кого спасали, если "убивают своих"?

"Кого же мы спасаем, от чего мы спасаем их, если мы их убиваем? Мне кажется, это большая трагедия", – риторически спросила артистка, смешивая язык с геополитикой.

Вместе с тем Вайкуле вспомнила, что еще с 2014 года ездила с турами по Украине, а в ее коллективе были музыканты из Москвы и Киева – все дружили, и даже мысли не было, что "такое может произойти". Но 2022 год стал для нее "переломным", хотя и не вполне понятно – в каком именно смысле. Потому что когда у певицы спрашивают, поддерживает ли она Украину, она говорит, что вообще-то просто за мир, любовь и чтобы все дружили.

Ранее OBOZ.UA писал, что ALEKSEEV отказался выступить на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, куда приедут Потап и Каменских. Артист не планирует концертов за пределами страны.

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