Максим Галкин спел песню Степана Гиги на концерте в Таллинне и поразил идеальным украинским языком

Юморист Максим Галкин 11 декабря во время концерта в Таллинне исполнил на украинском языке хит народного артиста Украины Степана Гиги "Цей сон". Выступление состоялось в рамках гастрольного тура юмориста в Эстонии и вызвало активное обсуждение в соцсетях из-за уровня владения украинским языком.

Российский артист-иноагент, который после начала полномасштабного вторжения РФ публично осудил войну и уехал из страны, спел украинский хит накануне смерти Степана Гиги. Уже на следующий день стало известно, что певец умер во львовской больнице в возрасте 66 лет. Видео с выступлением Галкина быстро разлетелось в TikTok и Threads.

В программе вечера в Таллинне было не только юмористическое шоу, но и общение с публикой на украинском языке. Галкин со сцены рассказал, что системно изучает украинский с преподавательницей из Украины и постепенно переходит на современную лексику, в частности отказываясь от слов советского периода.

Перед исполнением песни артист отметил, что Степан Гига является его любимым украинским исполнителем.

"Хотел освежить свои знания, поэтому изучаю украинский язык с учительницей из Украины, преподавательницей и носительницей языка. Это очень сложно, потому что преподаватели постоянно отказываются от слов, которые использовали в советский период. Например, это уже не "фотография", а лучше говорить "світлина". А сейчас я стараюсь не забыть слова и хочу спеть вам песню моего любимого певца. Обожаю эту песню! Это будет Степан Гига", – сказал Галкин со сцены.

Отметим, что слово "фотография" является идентично общеупотребительным со "світлиною" и синонимом, поэтому искоренять его из языка нет необходимости.

После появления видео с концерта пользователи соцсетей активно обсуждали увиденное. Среди комментариев:

"Как вам такое? Почти Степан Гига, но Максим Галкин. И украинцев там почти не было".

"Говорит лучше, чем пол Украины".

"После новости о смерти Степана Гиги, слушать эту песню в исполнении иностранца за рубежом, приятно. Не только украинцы любили и любят украинского исполнителя".

"Нам это согревает, безусловно, душу. Светлая память Степану Гизе".

"Что ни говорите, а украинский у него прекрасный. Так нас ждет тур по Украине после окончания войны?"

"Максим Галкин доказывает, что украинский язык можно выучить и прекрасно петь песни на украинском за рубежом. Позор украинцам, которые до сих пор используют русский".

Отдельно в сети вспомнили биографические факты из детства артиста. Пользователи напомнили, что Галкин некоторое время жил в Украине, именно поэтому сейчас мастерски владеет украинским: в возрасте семи лет его семья жила в Одессе, где он учился в первых классах школы и посещал детскую изостудию. Также вспоминали, что бабушка артиста жила на Львовщине, где он бывал в детстве.

"У Галкина бабушка жила в Бориславе на Львовщине, он маленьким был у нее на каникулах (он об этом рассказывал на одном из своих концертов)".

"У него бабушка в Украине жила, он каждое лето бывал у нас и слышал язык. Ничего удивительного, что он его знает".

"Максим одессит, так почему он не знает украинский? В школах был украинский язык и литература".

В то же время в комментариях поднимали и тему его политической позиции в 2014 году, когда Галкин публично поддерживал аннексию Крыма и диктатора Владимира Путина. Другие пользователи отвечали, что после 2022 года артист открыто осудил войну, покинул РФ и изменил свою позицию.

В ответ написали:

"Человек давно не поддерживает Россию. Для чего каждый раз обращать внимание, что было когда-то, если человек в этом покаялся и покинул эту страну. Каждый из нас может ошибаться".

"Не понимаю почему украинцы его хейтят. Он выразил свою позицию, уехал из России, поддерживает Украину. Тогда как большинство "наших" артистов остались в РФ, и засунули язык в одно место".

"Позиция супер. Но нам надо своих артистов и комиков поддерживать. Развивать нашу украинскую культуру – это приоритет".

