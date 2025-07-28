Лайма Вайкуле в Юрмале озвучила то, о чем боятся говорить большинство 'хороших россиян', и поставила на место журналиста

Латвийская певица Лайма Вайкуле, которая с начала полномасштабного вторжения России против Украины призвала остановить войну, снова попыталась продемонстрировать свою гражданскую позицию. На этот раз – во время своего ежегодного музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jurmala в Латвии. Перед десятками камер Вайкуле заявила, что мир не должен медлить с помощью Украине, и вместо фокусировки на культуре лучше предоставить оружие украинским военным.

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Ее заявление прозвучало после того, как журналист попытался перевести разговор на творчество и спросил о музыке. Однако Вайкуле прервала его и сделала упор на главном: "Самое главное сегодня – окончание войны. Нет ничего важнее этого. Лучше дайте Украине оружия. А музыку мы всегда споем".

Эти слова стали резким ответом не только журналисту, но и молчаливой позиции многих представителей русскоязычной творческой элиты, которые называют себя "против войны", но избегают конкретных заявлений о вооруженной поддержке Украины.

В частности, это выступление Вайкуле могло быть оправданием за недавнее громкое заявление латвийскому радио. В нем артистка подчеркивала, что она "за мир, а не против России", скорбела из-за притеснения русскоязычной культуры и призвала заменить ракеты финансированием больниц. Интересно, что буквально за несколько дней риторика изменилась и она уже оптимистично относится к предоставлению украинцам оружия.

"Я, конечно, против войны. Я против несчастья. Я не могу обидеть ни собаку, ни кошку, ни муравья, ни ребенка... Я говорю о том, что я против войны. Просто многие это используют, будто я какой-то воин и я теперь против России. Это неправда. Я против любого насилия", – подчеркивала тогда Вайкуле.

Особый резонанс могла вызвать ее неоднозначная реплика."Сегодня украинцы воюют против украинцев, а русские – против русских", – утверждала она, вспоминая, что в Харькове до войны говорили преимущественно на русском, поэтому, по ее мнению, в войне гибнут "свои".

Однако, на фестивале в Юрмале, в отличие от большинства российских артистов, которые только философствуют на тему "война – это плохо", Вайкуле прямо сказала то, о чем боятся говорить даже те, кого называют "хорошими русскими".

К примеру, российский актер Артур Смолянинов открыто выступил против войны, покинул Россию и поддерживает ВСУ, но делает это тихо.

"Для меня, наверное, единственный хороший россиянин – это Артур Смолянинов, который открыто говорит о войне. Это человек, который бросил все и до последнего сидел в Питере. Это я 100% знаю, потому что у меня есть друзья в Европе, которым я говорил: "Нет, нет хороших русских", а мне доказывали: "Смотри, вот он до последнего! За несколько часов до того, как спецслужбы пришли его забрать, он выехал, спас свою жизнь", – говорил его коллега-украинец Роман Ясиновский.

Остальные же – по большей части ограничиваются заявлениями "за гуманитарную помощь" или вообще молчат. Именно поэтому слова Вайкуле в Юрмале стали такими громкими.

Отметим, на фестиваль Laima Rendezvous в этом году приехали артисты из многих стран, среди них и украинские – Потап, Настя Каменских. А среди зрителей и гостей были также Алла Пугачева и Максим Галкин, которые давно выехали из РФ и не боятся говорить о войне открыто. Они уже обсуждают возможность приезда в Киев.

Ранее OBOZ.UA писал, что Лайма Вайкуле дала прогноз относительно будущего России. Она не сдерживала эмоций и заявила, что современная РФ стремительно теряет свободу и возвращается к советским временам, при этом разрушая судьбы нового поколения.

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