'Кузьма подставил свое крыло'. Наталья Могилевская попала в масштабное ДТП в годовщину смерти Скрябина

Украинская певица Наталья Могилевская попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие. Из-за гололеда на дороге столкнулись два легковых автомобиля, один из которых принадлежит артистке, и грузовик. Инцидент произошел в несколько мистическую дату – 2 февраля, в годовщину трагической смерти легендарного исполнителя Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина).

Видео с места событий Могилевская обнародовала на личной странице в Instagram. В частности, она обратилась к водителям с важным призывом: быть внимательными на дорогах во время неблагоприятных погодных условий.

"Попали в ДТП. Друзья, берегите себя, будьте внимательны на дороге. Всюду гололедица и очень скользко", – написала знаменитость.

На обнародованных кадрах можно увидеть, что все три автомобиля получили повреждения из-за столкновения. К счастью, сама Наталья Могилевская не пострадала в результате ДТП.

Поклонники певицы мгновенно обратили внимание на то, что масштабная авария с ее участием произошла в тот же день, когда 11 лет назад погиб Кузьма Скрябин. Возвращаясь домой с концерта в Кривом Роге машина исполнителя столкнулась с молоковозом. От полученных травм 46-летний артист умер на месте.

Из-за такого стечения обстоятельств немало юзеров начали отмечать, что Наталья Могилевская не получила серьезных травм благодаря "защите" от Кузьмы Скрябина. Как поделилась знаменитость, у нее также возникали подобные мысли.

"Кузьма подставил свое крыло. Берегите себя".

"Береги вас Господь, дорогая Наталья. С утра вспоминаю Кузьму и тут такое. Он ваш ангел-хранитель наверняка. Он мне 2 месяца назад приснился – вещий сон".

"Прям в день смерти Кузьмы. Он подставил свое крыло. Слава Богу, что всё обошлось. Вас Кузьма оберег".

"Наверняка Кузьма – один из ваших ангелов-хранителей. Берегите себя! Потому что вы у нас одна такая!"

