Слетела в кювет: финалистка 'Холостяка 14' Настя Половинкина попала в ДТП на трассе

Финалистка проекта "Холостяк 14" Анастасия Половинкина стала участницей ДТП во время поездки из Киева в Харьков. Девушка поделилась стрессовой ситуацией в социальных сетях, рассказав, что автомобиль съехал в кювет.

Перед поездкой Половинкина опубликовала в InstaStories кадр с подписью: "Туда, где всегда ждут", демонстрируя настроение отправиться к родным. Однако спустя несколько часов она сообщила подписчикам об аварийном инциденте и предостерегла водителей быть осторожными на дороге.

"Возможно, было лучше ехать на поезде. Теперь я знаю, что такое кювет. Не понравилось..." – сообщила девушка.

Несмотря на стресс, Половинкина осталась в хорошем настроении и рассказала об ожиданиях теплого приема в Харькове, в частности о варениках у крестной, которые должны были стать маленькой наградой после ДТП.

Финалистка шоу призвала к осторожности на дорогах и поделилась, что в любой неприятной ситуации старается искать позитив.

"Те, кто едут сегодня в направлении Киев – Харьков, будьте осторожны. А мой стресс выровняют теперь варенички у крестной", – добавила она.

