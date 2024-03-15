Одевала звезд Голливуда и трижды выходила замуж за миллионеров: 5 интересных фактов о Варваре Каринской – первой украинке, получившей 'Оскар'

В 2024 году на весь мир прогремела новость о том, что Украина завоевала свой первый "Оскар" за лучший документальный фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова. Так, журналисты, рискуя жизнью, зафиксировали начало уничтожения страной-агрессором Мариуполя... Без преувеличений, это – выдающийся момент в истории отечественного кинематографа. Но это не в первый раз, когда одаренных украинцев признают на мировой арене!

Поговорим о Варваре Каринской – первой украинке, которая получила "Оскар". Не слышали этого имени? Самое известное ее творение вы точно видели – современная балетная пачка (пышная короткая многослойная юбка для танцовщиц, используемая в классическом балете). Мы в материале OBOZ.UA решили узнать самые интересные факты из жизни Каринской, в частности о том, за что ее любили в Голливуде и в мире моды.

1. Не из простой семьи...

Варвара родилась в 1886 году, в Харькове, в семье купца-миллионера Андрея Жмудского, который торговал мануфактурными товарами и был одним из самых богатых предпринимателей. Известно, что именно он инициировал и частично спонсировал строительство в Харькове Благовещенского кафедрального собора! Дочь текстильного магната с детства интересовалась тканями, а также вышиванием. Она не понаслышке знала, что такое роскошь: жила в огромном доме, где ее окружали гувернантки, преподаватели иностранных языков и повара.

В юности Варвара была свободным слушателем юридического факультета в Харьковском университете (сейчас – Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина). Однако юристом так и не стала. Причина проста: ее это не интересовало.

2. Одно вдовство и два брака

Первым избранником 22-летней Каринской стал Александр Моисеенко, сын зажиточного харьковского промышленника, занимавшегося экспортом черной икры, рыбы и других морепродуктов. Влюбленные обручились, и ждали первенца. К сожалению, через 7 месяцев после свадьбы мужчина умер от тифа... Дальше у молодой вдовы родилась девочка Иринка, а еще она стала опекуном Владимира, маленького сына родного брата.

Прошло несколько лет. Варвара сыграла свадьбу с Николаем Каринским, выдающимся харьковским адвокатом-криминалистом. Некоторое время супруги с детьми проживали в Харькове. Позже переехали в Москву, где мужчина развивал свою адвокатскую карьеру, а его избранница усовершенствовала художественную технику, комбинируя куски цветной шелковой ткани с фотографиями и рисунками. Темой первых изделий Каринской был балет!

Осенью 1917 года произошел Октябрьский переворот, положивший конец старому миру. В бездне революционных событий Николай вынужденно эмигрировал из страны, а его жена развелась заочно и вместе с детьми осталась в Ялте. Семья распалась навсегда...

Варвара, чтобы обеспечивать дочь и приемного сына, в Москве открыла ателье по пошиву модных платьев и шляпок. Приблизительно тогда же 35-летняя кутюрье обручилась с Владимиром Мамонтовым, сыном одного из богатейших московских дореволюционных промышленников. Муж помог ей открыть школу художественной вышивки ARS и модный салон Houte Couture.

Получилось ли у Варвары на этот раз построить гармоничные отношения с избранником? Нет. Муж был склонен к агрессии, злоупотреблял алкоголем и частенько ухаживал за другими женщинами... Параллельно с этим национализировали салон Houte Couture – и модельеру предложили расшивать флаги для Красной Армии... Конечно, это не одобрила Каринская. Итак, она вместе с детьми сбежала из СССР – уехала в Европу. Как ей это удалось?

Варвара предложила наркому образования Анатолию Луначарскому организовать в Западной Европе детскую выставку советской вышивки. Для этого она поверх уникальной коллекции старинной церковной вышивки XII-XIII вв., которую советские власти собирались уничтожить, пришила ученические работы с символиками СССР. Далее украинка спрятала в шляпку дочери фамильные бриллианты, а в подкладку своего пиджака – деньги, и доехала с детьми в Германию. Там ее уже ждал Владимир Мамонтов, которому удалось заранее отправиться за границу. Сначала семья жила в Берлине, потом – в Брюсселе и Париже. Во Франции Варвара открыла ателье вышивки и изготовления театрального костюма, после чего расторгла брак с мужем.

3. "Своя" в мире балета и в Голливуде

В Париже Каринская начала свой долгий путь к высотам балетной моды. Там она сотрудничала с французским художником-авангардистом Марком Шагалом, "Русским балетом Монте-Карло", а также с балетмейстером Джорджем Баланчиным, которого приятно удивлял талант украинки (тот называл ее "Шекспиром балетного костюма"). Заказов у Варвары было немало... Ее имя ставили на одну ступеньку с выдающимися кутюрье того времени.

В 1939 году модельер с детьми переехала в США. Там, на Всемирной выставке, работала над оформлением экспозиций легендарного испанского художника, скульптора и гравера Сальвадора Дали. Затем встретила давнего приятеля Баланчина, который помог ей получить место в Школе американского балета... Вскоре Варвара стала главным стилистом New York City Ballet и начала создавать образы для танцовщиц и танцовщиков в балетных спектаклях.

"New York City Ballet я отдала свое сердце", – сказала она в одном из интервью. И, судя по потрясающему успеху, ее творческим идеям и замыслам действительно не было конца: надпись Karinska на поясе нарядов для артистов означала качество на уровне Cartier, Teuscher и Rolls Royce. В то время как балетмейстеры придавали американскому танцу собственную линию и утонченную элегантность, Каринская сглаживала эту линию и усиливала эту элегантность.

Параллельно с этим Варвара создавала образы для разных танцевальных коллективов, мюзиклов на Бродвее и голливудских фильмов. В ее нарядах снимались такие легендарные кинозвезды как Марлен Дитрих, Гарри Купер, Полетт Годар, Вивьен Ли, Элизабет Тейлор и Ингрид Бергман.

4. Изобретение, актуальное вне времени

За всю жизнь Варвара Каринская сшила более 9 тысяч нарядов! Но самым впечатляющим ее творением стала так называемая Powder Puff Tutu – балетная пачка, что навсегда изменила образ артиста балета и сегодня во всем мире является общепринятой. Раньше танцовщики носили пачки, похожие на зонтики со спицами, которые добавляли большую нагрузку на корпус, а также влияли на свободу и пластику движений. Во время аллегро и прыжков на сцене такой каркас часто причинял боль партнерам танцовщиц...

Что придумала украинка? Мягкую многослойную юбку из плотного тюля, что максимально открывает ноги танцовщиц и волшебно трепещет при каждом их движении. Каринская в совершенстве знала особенности фактур и цветов тканей: то, как они будут отражаться в свете театральных софитов. Итак, сшивала вместе слои тюля и подбирала оттенки так, чтобы из зрительного зала пачка выглядела более пышной и одновременно невесомой. Кроме того, Варвара часто декорировала низ юбок собственноручно вышитыми цветами. Она понимала, что зритель не увидит флористических элементов, но балерине будет приятно.

5. Ее костюмы спасли фильм

В 1948 году 62-летняя Варвара Каринская за дизайн костюмов для фильма "Жанна д'Арк" (США) была удостоена высшей кинопремии – "Оскар". Известно, что за этот проект она принялась без энтузиазма. Почему? Во-первых, харьковчанке казалось, что лента, бюджет которой составлял колоссальную сумму по тем временам – 200 тысяч долларов, обречена на провал: ее замысел появился вскоре после громкой премьеры картины Лоуренса Оливье "Генрих V". Во-вторых, вокруг исполнительницы главной роли возник скандал: мир узнал об измене Ингрид Бергман, так что зрители вряд ли были готовы принимать развратную актрису в роли святой Орлеанской Дивы.

В конце концов, несмотря на сомнения, Варвара согласилась отвечать за дизайн костюмов ленты. Сначала она выбросила красные шелковые платья экранной Жанны д'Арк. Аргументировала это тем, что бедняки не носят подобные фактуры. Чтобы создать максимально подходящие для той эпохи костюмы, кутюрье погрузилась в историю. Она перечитала немало книг и даже посетила Францию, Родину Жанны, чтобы лучше понять, какой была легендарная историческая фигура...

Далее Каринская вместе с помощницами вручную сшила наряды для главных героев и массовки. Когда актеры надели эти шедевры, по-новому переосмыслили своих персонажей. В результате лента получила 9 "Оскаров", среди которых была одна статуэтка для дизайнера. Добавим, что в 1952 году Варвару номинировали на "Оскар" за костюмы к фильму-балету "Ганс Кристиан Андерсен" режиссера Чарльза Видора.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что фильм "20 дней в Мариуполе" принес Украине не первый "Оскар". В сети напомнили о двукратном победителе премии из Крыма.

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