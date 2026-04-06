'Кто этот мужчина с ребеночком?' Марина Боржемская впервые показала своего таинственного избранника в полный рост. Романтические фото

Фитнес-тренер Марина Боржемская впервые показала своего избранника в полный рост и с частично рассекреченным лицом. Хотя личность любимого она не раскрывала, однако не поделиться личным счастьем не смогла.

Новые фото появились в ее Instagram и сразу вызвали активное обсуждение среди подписчиков из-за присутствия мужчины с ребенком на руках. Сначала тренер опубликовала кадр, на котором стоит спиной к камере вместе с загадочным мужчиной, который держит малыша.

Впоследствии она добавила другие фотографии, где уже можно частично разглядеть его лицо, и где, в частности, она фотографировалась вместе с братом. В подписи к серии фото Боржемская отметила: "Самое ценное – это время вместе с близкими людьми. В простых моментах и есть настоящая жизнь".

В комментариях подписчики начали задавать вопросы, в частности о ребенке и личности мужчины. На вопрос "Родили третьего ребенка?" Боржемская ответила, что это ее племянник.

В то же время на вопрос "А кто этот мужчина с ребенком?" она загадочно написала: "Близкий моему сердцу человек", не уточнив деталей их отношений.

На опубликованных фото присутствуют двое мужчин, один из которых (вероятно, в черной безрукавке и кепке) брат, а другой (в коричневом кардигане) – возлюбленный. Ранее она нечасто упоминала, что имеет старшего брата Дмитрия, однако в соцсетях его почти не показывает.

Несмотря на сдержанность самой Боржемской, реакция аудитории была эмоциональной. В комментариях пользователи писали:

"Вы очень очаровательны и прекрасны".

"Очень приятно смотреть на такие фото".

"Какая я рада видеть вас такой счастливой".

"Так прекрасно, когда глазки светятся от жизни! Это и есть настоящее счастье".

"Счастья вам, Мариночка! Вы такая милая и нежная, и семья у вас замечательная!"

"Желаю вам, чтобы такой счастливой вы были всегда и родные были рядом!"

"От ваших фото так тепло, так красиво, спокойно и тихо на душе".

Напомним, об изменениях в личной жизни Марина Боржемская впервые открыто заговорила два месяца назад. Тогда она сообщила, что ее сердце больше не свободно, однако подчеркнула, что отношения находятся на начальном этапе, поэтому она не хочет вдаваться в детали.

Тренер отмечала, что ее новый избранник – мужчина ее возраста из Киева, который не имеет отношения к ее профессиональной деятельности.

"У меня есть человек, с которым мне тепло, уютно. Не сильно хочется углубляться в эту историю, потому что это еще очень ранние отношения. Но хочу сказать, что это о спокойствии, душевном комфорте, поддержке. Сейчас мне максимально приятно внутренне", – поделилась Боржемская.

Она также подчеркивала, что стремится сохранять личную жизнь вне публичного пространства и не спешит придавать отношениям официальный статус. Сейчас Боржемская живет между Винницей и Киевом и учитывает прежде всего безопасность и комфорт своих детей – Роберта и Оливии, которые уже знакомы с ее новым партнером.

Тренер начала строить личную жизнь после смерти бывшего мужа, боксера Вячеслава Узелкова. Его не стало 9 ноября 2024 года из-за осложнений после проблем с сердцем. Эта потеря стала серьезным испытанием для Боржемской, однако впоследствии она отметила, что смогла пережить этот этап и готова двигаться дальше.

OBOZ.UA напоминает, что весной прошлого года Марина Боржемская делилась: смогла пережить боль после потери бывшего мужа и готова дальше строить личную жизнь, однако "своего человека" еще не нашла. Тренер акцентировала на том, что хочет не просто быть в отношениях, а встретить партнера, который будет иметь с ней одинаковые ценности и будет полной поддержкой.

