Марина Боржемская, недавно пережившая смерть экс-мужа Узелкова, заговорила о будущих отношениях

Украинская фитнес-тренер Марина Боржемская, которая в прошлом году похоронила бывшего мужа-боксера Вячеслава Узелкова, заговорила о новых отношениях. Она рассказала, что готова строить личную жизнь дальше, однако пока на горизонте никого нет.

Видео дня

Как Боржемская призналась в InstaStories, она взяла себя в руки после смерти экс-мужа и полностью пережила его потерю. Фитнес-тренер "позволила себе прожить эту боль" и теперь готова к новым отношениям.

"Это невероятно больно, и никакие слова не смогут уменьшить эту потерю. Позвольте себе прожить эту боль, не спешите быть "сильной". Пусть поддержка близких и память о вашем муже помогут вам шаг за шагом находить силы жить дальше. Вы не сами", – рассказала Марина Боржемская.

А вот в новом любимом она видит свою поддержку. В то же время фитнес-тренер отметила, что этот человек должен разделять его ценности и взгляды на жизнь.

"Конечно, каждый человек стремится чувствовать тепло, поддержку и счастье рядом со своим человеком. И я не исключение. Для меня важно не просто общаться, а встретить того, с кем будет легко делить моменты жизни, кто будет разделять мои ценности, взгляды и с кем мы будем вдохновлять друг друга. Это не о статусе, а о настоящей близости, взаимопонимании и радости от общего пути", – отметила фитнес-тренер.

Напомним, 9 ноября 2024 года на 46-м году жизни умер бывший чемпион WBA Intercontinental, IBO International и WBO Intercontinental в полутяжелом весе Вячеслав Узелков. Спортсмен имел серьезные проблемы со здоровьем, поэтому весной этого года ему была проведена сложная операция на сердце. После хирургической манипуляции состояние Узелкова стало заметно улучшаться, однако выздороветь ему так и не удалось. У боксера внезапно оторвался тромб.

Ранее OBOZ.UA писал, что 11 ноября в Виннице прошла церемония прощания со знаменитым спортсменом. На похоронах присутствовали родные и друзья Вячеслава Узелкова, однако его бывшую жену Марину Боржемскую и их детей Роберта и Оливию не пустили на прощание. Это сделала его мать Зинаида Узелкова из-за личной обиды и объяснила, что женщина "несет только негатив".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!