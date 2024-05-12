Какие страны не дали Украине ни одного балла: результаты голосования жюри

В шведском городе Мальме прогремел гранд-финала песенного конкурса Евровидение 2024. Представительницы Украины – дуэт alyona alyona & Jerry Heil в очередной раз поразили еврофанов мощным исполнением песни "Teresa & Maria". По результатам голосования зрителей и жюри, украинки заняли третье место, набрав 463 балла.

Однако не все оценили выступление певиц. Профессиональные судьи Португалии, Сан Марино, Мальты, Албании, Испании, Германии, Армении, Словении, Италии обошли вниманием песню "Teresa & Maria". Зато спикеры Чехии и Молдовы объявили о "12 баллах для Украины".

Больше всего баллов от судей получил представитель Швейцарии Nemo – 365. Приверженность жюри не удалось завоевать 5MIINUST x Puuluup, в итоге представители Эстонии оказались на 25-м месте.

Топ-5, по мнению международных экспертов, выглядел так:

1 место – Швейцария (365)

2 место – Франция (218)

3 место – Хорватия (210)

4 место – Италия (164)

5 место – Украина (148)

OBOZ.UA вел текстовую трансляцию гранд-финала Евровидения 2024. Все новости и выступления участников – смотрите здесь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о выступлении alyona alyona & Jerry Heil в финале Евровидения 2024 года произвело настоящий фурор: в зале не утихали овации.

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