Козловский в образе из 2000-х перепел на украинском 'Пинаколаду' и в последний раз обратился к Кондратюку. Видео

На сцене благотворительного шоу "Нашебачення 2", которое состоялось 7 мая в Киеве, Виталий Козловский появился в образе из начала 2000-х: с длинными волосами и в стилизации, которая сразу вызвала ностальгию. Артист впервые исполнил украинскую версию своего хита "Пинаколада" и эмоционально попрощался с бывшим продюсером Игорем Кондратюком.

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Песня, которую артист 13 лет не мог исполнять из-за длительного конфликта с продюсером, теперь зазвучала по-новому – на украинском языке. Это выступление, которое можно посмотреть на YouTube, стало первым результатом обещания артиста перевести собственные хиты после завершения юридических споров.

Отныне припев "Пинаколады" звучит так:

Пінаколада – це був випадок.

Пінаколада – ти мій виняток,

Я тебе всю до дна.

Пінаколада – суміш неземна.

Пінаколада – сексом сповнена,

Спокуслива, запальна, вогняна.

После выступления, сорвавшего громкие аплодисменты зала, Виталий Козловский обратился со сцены к Игорю Кондратюку: "Это только начало. А еще – я хочу поблагодарить от всего сердца Игоря Кондратюка. Игорь, спасибо вам и до свидания!"

Таким образом Козловский поставил точку в многолетней истории взаимоотношений с продюсером.

"Нашебачення" – сатирическая альтернатива "Евровидению", которая ежегодно собирает средства на помощь Вооруженным силам Украины. В прошлом году мероприятие собрало более 4,8 млн грн. В этом году победителя снова определили зрители с помощью донатов – Екатерину Павленко, а все собранные средства пойдут на поддержку Сил обороны.

Напомним, Виталий Козловский и Игорь Кондратюк начали сотрудничество после победы артиста в шоу "Караоке на майдане" и проекте "Шанс". Кондратюк стал его продюсером, а песни, которые вышли в тот период, юридически принадлежали именно ему. Впоследствии между звездами возник конфликт, и они прекратили сотрудничество. Впрочем, Козловский продолжал исполнять хиты из того периода, что и стало причиной судебного иска о нарушении авторских прав.

Суды продолжались годами. В итоге Кондратюк добился решения в свою пользу: Козловский должен был выплатить 3 миллиона гривен за незаконное использование репертуара. Часть этой суммы артист уплатил собственными средствами, а другую – через принудительные судебные отчисления из зарплаты в Вооруженных силах Украины, где он сейчас служит.

В начале 2024 года ситуация приобрела новый резонанс. Игорь Кондратюк в интервью OBOZ.UA заявил, что выплаты со стороны Козловского прекратились, и намекнул, что тот исчез из правового поля: "В 2023 году выплаты по судам начались и продолжались в течение трех месяцев, последний раз – в октябре. Все. С тех пор денег не было. И мне просто интересно: где сейчас Виталий Козловский? Судя по тому, что не приходит никаких выплат, вероятнее всего, Виталий Витальевич Козловский сейчас нигде: у него нет официальной зарплаты. Он же не может не получать зарплату, находясь в ВСУ? Кто из бухгалтерии воинской части захочет иметь проблемы с законом? Нет. Итак, делаем вывод: рядовой Козловский исчез".

Ранее OBOZ.UA писал, что Игорь Кондратюк назвал самого талантливого выпускника "Шанса" и "Караоке на майдане". Шоумен считает, что артист является самодостаточным музыкантом, который создает довольно неплохие композиции.

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