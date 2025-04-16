Кондратюк назвал самого талантливого выпускника 'Шанса' и 'Караоке на майдане': где этот певец сейчас

Украинский продюсер Игорь Кондратюк рассекретил, кого из победителей музыкальных проектов "Шанс" и "Караоке на майдане" считает самым талантливым. По словам ведущего, наиболее положительное впечатление на него произвели вокальные навыки певца Павла Табакова.

Видео дня

Шоумен считает, что артист является самодостаточным музыкантом, который создает довольно неплохие композиции. Об этом он рассказал в интервью для сайта BLIK.ua.

"Не хочу никого обидеть, но назову Пашу Табакова. Он является самодостаточным музыкантом и певцом. С приличным авторским репертуаром. Также Паша написал несколько мюзиклов. У него есть детская творческая школа во Львове. К слову, Табаков – единственный человек, который выиграл и "Шанс", и "Голос страны". Поверьте, это сделать очень и очень непросто. Он творит непрерывно", – высказал свое мнение шоумен.

Следует отметить, что впервые Павел Табаков заявил о себе в рамках талант-шоу "Караоке на майдане" в 2005 году. Затем одержал победу в 5 сезоне проекта "Шанс, а в 2012-м занял первое место на "Голосі країни". Артист активно развивает свою творческую карьеру, поэтому выпустил шесть полноценных музыкальных альбомов".

Сейчас Павел Табаков довольно часто организовывает благотворительные концерты. Также он участвует в аукционах и помогает воинам ВСУ.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что преподавательница с вокала назвала двух самых крутых украинских певцов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!