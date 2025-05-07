'Я свободен!' Козловский и Кондратюк поставили точку на многолетнем скандале: кто уступил и что говорят звезды

Похоже, одна из самых громких юридических баталий украинского шоу-бизнеса наконец завершилась. Певец Виталий Козловский объявил об окончательном завершении судебной тяжбы со своим бывшим продюсером Игорем Кондратюком.

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Артист эмоционально поделился новостью с фанатами, написав об этом в Instagram. Юридический конфликт между артистом и продюсером длился более 13 лет.

"С сегодняшнего дня все судебные дела закрыты. Все мои старые хиты принадлежат мне! Я свободен от Кондратюка! Спасибо всем, кто верил и ждал! I'll be back с "Шекспиром" (и не только с ним). Уже очень скоро!" - сообщил певец.

Со своей стороны Игорь Кондратюк лаконично подтвердил информацию: "Судебные долги Виталием Козловским оплачены. Каталог песен перешел к нему в полном объеме. Дело закрыто!"

Певец наконец-то сможет официально исполнять свои самые известные песни, которые ранее были под запретом из-за судебных предписаний. Точных деталей финансовой сделки стороны не раскрывают. Но факт остается фактом: Козловский теперь официально владеет полным каталогом своих хитов, в частности тех, что прославили его в 2000-х годах. Можно предположить, что финальные выплаты таки были осуществлены – полностью или частично – но обе стороны решили положить конец публичной вражде.

Напомним, Виталий Козловский и Игорь Кондратюк начали сотрудничество после победы артиста в шоу "Караоке на Майдане" и проекте "Шанс". Кондратюк стал его продюсером, а песни, которые вышли в тот период, юридически принадлежали именно ему. Впоследствии между звездами возник конфликт, и они прекратили сотрудничество. Впрочем, Козловский продолжал исполнять хиты из того периода, что и стало причиной судебного иска о нарушении авторских прав.

Суды продолжались годами. В итоге Кондратюк добился решения в свою пользу: Козловский должен был выплатить 3 миллиона гривен за незаконное использование репертуара. Часть этой суммы артист уплатил собственными средствами, а другую – через принудительные судебные отчисления из зарплаты в Вооруженных силах Украины, где он сейчас служит.

В начале 2024 года ситуация приобрела новый резонанс. Игорь Кондратюк в интервью OBOZ.UA заявил, что выплаты со стороны Козловского прекратились, и намекнул, что тот исчез из правового поля: "В 2023 году выплаты по судам начались и продолжались в течение трех месяцев, последний раз – в октябре. Все. С тех пор денег не было. И мне просто интересно: где сейчас Виталий Козловский? Судя по тому, что не приходит никаких выплат, вероятнее всего, Виталий Витальевич Козловский сейчас нигде: у него нет официальной зарплаты. Он же не может не получать зарплату, находясь в ВСУ? Кто из бухгалтерии воинской части захочет иметь проблемы с законом? Нет. Итак, делаем вывод, рядовой Козловский исчез".

Он также публично обвинял Козловского в манипуляциях и в том, что тот использовал свое военное положение для уменьшения выплат: "Когда он начал служить в Нацгвардии, месяца через два развернул позорную кампанию о том, что якобы Кондратюк его обирает, как липку. Мол, нам надо садиться и договариваться. Слушайте, с 2012 года можно было уже все решить, но ведь он не договороспособный человек из-за своего интеллекта и непорядочности".

Ранее OBOZ.UA писал, что Игорь Кондратюк назвал самого талантливого выпускника "Шанса" и "Караоке на майдане". Шоумен считает, что артист является самодостаточным музыкантом, который создает довольно неплохие композиции.

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