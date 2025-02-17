Королева Иордании во второй раз стала бабушкой и рассекретила имя внучки. Фото

Королева Иордании Рания аль-Абдалла во второй раз стала бабушкой – ее старшая дочь, принцесса Иман бинт Абдалла, родила дочь. Новорожденную назвали Амина.

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О радостном событии королева сообщила на своей странице в Instagram, поделившись фото из роддома. Она тоже написала нежный пост.

"Моя дорогая Иман стала мамой. Мы благодарны и радуемся встрече с Аминой, новым благословением нашей семьи. Поздравляем Джамиля и Иман – пусть Бог благословит вас и вашу драгоценную дочь", – поздравила королева.

Пока детали о маленькой принцессе неизвестны – королевская семья не раскрыла дату ее рождения. В то же время поклонники уже поздравляют молодую семью и ожидают появления официальных фотографий Амины.

27-летняя принцесса Иман – второй ребенок и старшая дочь короля Абдалла II и королевы Рании. Она вышла замуж за венесуэльца греческого происхождения Джамиля Александра Термиотиса в марте 2023 года. Свадьба прошла в роскошном дворце в Иордании, на церемонии присутствовали ближайшие члены королевской семьи и друзья молодоженов.

Невесту к алтарю вел ее старший брат, крон-принц Хусейн. Иман выбрала классическое закрытое свадебное платье от Dior с кружевными деталями, длинными рукавами и роскошной фатой. На голове принцессы была диадема, принадлежащая ее матери.

Джамиль Термиотис родился в 1994 году в Каракасе, Венесуэла, и имеет греческие корни. Он работает в сфере финансов в Нью-Йорке. Предложение руки и сердца он сделал Иман летом 2022 года.

Королевская семья Иордании в последние годы пополняется новыми членами. Летом 2024 года королева Рания впервые стала бабушкой – ее сын, крон-принц Хусейн, и его жена принцесса Раджва родили дочь, которую назвали Иман.

Интересно, что по традиции королевской семьи дети королевских особ получают титул принца или принцессы, однако они не имеют права претендовать на трон, если не являются прямыми наследниками.

Ранее OBOZ.UA писал, что королева Иордании восхищала сеть новым фото со старшей внучкой. На свежем снимке монархиня сидела рядом со своим мужем королем Абдаллой II, держа маленькую девочку на руках.

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