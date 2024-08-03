У наследного принца Иордании родился первенец: он показал первое видео с малышом

У наследственного принца Иордании Хусейна бин Абдуллы и его супруги-принцессы Раджвы Аль-Хусейн в субботу, 3 августа, утром родился первый ребенок. Пара теперь будет воспитывать девочку.

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Ей дали имя Иман. На престол дочь Хусейна не будет претендовать, ведь законы страны предусматривают передачу короны только наследникам-мужчинам. Видео с новорожденной появилось в Instagram королевской семьи.

На кадрах отец держит дочь на руках и читает ей на ухо молитву. Принцессу благословили на опеку Бога и мир.

Король и королева Иордании – они же дедушка и бабушка – поздравили сына и невестку публично. Король Абдулла заявил, что рождение его внучки "просветило семью". Интересно, что он тоже дал своей первой дочери имя Иман, так что теперь новорожденная девочка будет носить такое же имя, как ее тетя.

Конституция Иордании предусматривает, что престол переходит к наследникам мужского пола, поэтому Иман получит титул принцессы, но не возглавит страну в свое время. Это может сделать сын принца или его младший брат Хашем.

Напомним, принц Хусейн и принцесса Раджва поженились 1 июня прошлого года. На празднование пригласили гостей со всего мира, среди которых были принц и принцесса Уэльские – Уильям и Кейт – и первая леди США Джилл Байден с внучкой.

Как писал OBOZ.UA, 10 апреля этого года, незадолго до 30-летия принцессы, королевская семья известила о будущем пополнении в семье, а позже появился портрет Раджвы.

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