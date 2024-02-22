Король Чарльз III провел первую официальную встречу после диагностики рака. Фото и видео

Король Великобритании Чарльз III провел свою первую официальную встречу в Букингемском дворце с премьер-министром Риши Сунаком после известия о раке Его Величества. Ожидается, что эти встречи король будет проводить еженедельно.

Хоть все публичные мероприятия Чарльз III отменил после объявления диагноза, но заседание Тайного совета с премьер-министром для него в приоритете, несмотря на болезнь, о чем он отмечал ранее. В течение последних двух недель он с Риши Сунаком проводили еженедельные встречи по телефону из-за того, что король проживал в Сандрингеме в Норфолке, сообщает Hello!.

"Прекрасно, что вы выглядите так хорошо", – отметил Сунак. Вместо этого король отшутился, сказав, что "это все сделали зеркала".

Во время разговора премьер-министр словесно поддержал Чарльза III в борьбе с болезнью, а тот вспомнил о письмах, которые присылали его поклонники с пожеланиями быстрого выздоровления." Я получил столько замечательных сообщений и открыток. Большую часть времени это доводило меня до слез", – поделился он.

Король еженедельно проводит встречу с премьер-министром, обсуждая вопросы правительства. По закону Его Величество обязан соблюдать нейтралитет в политике, впрочем, он имеет право "посоветовать и предостеречь" любых своих министров в случае каких-то вопросов и проблем, чем Чарльз III активно пользуется.

Из-за лечения король планирует пропустить службу благодарности близкому другу и троюродному брату, королю Греции Константину II, умершему в январе 2023 года в возрасте 82 лет. Вместо него на событии у мемориала в часовне Святого Георгия в Виндзоре должна быть королева Камила.

Напомним, еще 25 января Чарльза III госпитализировали в частную Лондонскую больницу из-за увеличения простаты. Его операция прошла успешно, и через несколько дней король отправился домой.

Как сообщал OBOZ.UA, через неделю после выписки короля из больницы Букингемский дворец сообщил о диагностировании рака Его Величества. Сейчас он активно проходит лечение, отменив все публичные мероприятия.

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