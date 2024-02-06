Принц в изгнании Гарри впервые за 4 года едет в Великобританию, чтобы посетить больного раком короля Чарльза ІІІ

Король Великобритании Чарльз III хоть и решительно настроен бороться с раком, который был обнаружен на ранней стадии после операции на предстательной железе, все же нуждается в помощи сыновей. На время больничного обязанности короля будут выполнять королева Камилла и сын Чарльза III, принц Уильям. Впрочем, чтобы поддержать отца, из Калифорнии, США, приедет даже принц Гарри, правда, самостоятельно, без детей и жены Меган Маркл.

Неясно, где герцог планирует жить в Великобритании на время приезда, ведь из его имения Фрогмор-хауса принца выдворили в 2020 году из-за желания не исполнять королевские обязанности, пишет Daily Mail. Вероятно, на этот раз Гарри придется ночевать в отелях. Впрочем, на время лечения Чарльза III, братьев – принца Уильяма и Гарри – отец лично призвал забыть о вражде и хоть на время помириться.

"Герцог действительно говорил со своим отцом о своем диагнозе. В ближайшие дни он поедет в Великобританию, чтобы увидеть Его Величество", – сообщали в Офисе принца Гарри Сассекского.

Что интересно, после объявления диагноза король твердо решил, что не желает, чтобы кто-то другой официально руководил страной во время его лечения, поэтому Его Величество планирует это делать дистанционно, сообщает Mirror. Впрочем, среди кандидатов на временную должность короля есть королева Камилла, принцы Уильям и Гарри, сыновья Елизаветы II принц Эдвард и Эндрю с женой Беатрис и дочь покойной королевы принцесса Анна.

Отменив все свои публичные выступления, Чарльз настаивал на продолжении королевской работы. Несмотря на лечение, он все же надеется провести несколько личных встреч с Риши Сунаком и регулярные заседания Тайного совета.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 5 февраля Букингемский дворец сообщил о диагностировании рака у короля Чарльза III. Вид болезни не был поставлен в известность, понятно лишь то, что это связано с недавней операцией и не является раком предстательной железы. Медики заметили это, когда он проходил лечение увеличенной простаты.

– 25 января короля госпитализировали с доброкачественным новообразованием в частную Лондонскую больницу, в которой проводили операцию на брюшную полость Кейт Миддлтон. Через 4 дня, 29 января, Чарльза III выписали домой в один день с принцессой.

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