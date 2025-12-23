Кейт Миддлтон растрогала рождественским подарком больнице, которая спасла ее от рака

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сделала трогательный подарок Королевской больнице Марсден в Лондоне, где смогла преодолеть сложное онкологическое заболевание. Накануне Рождества Ее Высочество передала медицинскому учреждению красивую елку.

Стоит отметить, что еще пятого декабря праздничное дерево украшало Вестминстерское аббатство, где жена принца Уильяма организовала ежегодную службу "Вместе на Рождество", а теперь радует пациентов больницы. Об этом сообщило издание Daily Mail.

На фотографиях, которые обнародовали работники медучреждения, можно увидеть, что елка задекорирована большим количеством золотых, розовых и фиолетовых шариков. На верхушке виднеется объемный бантик, а по высоте дерева кое-где расположены украшения в виде цветов.

"Спасибо Ее Королевскому Высочеству принцессе Уэльской, покровителю Королевской больницы Марсден, и принцу Уэльскому за подарок в виде роскошной елки со службы "Вместе на Рождество", которая состоялась в Вестминстерском аббатстве в начале этого месяца", – отметил персонал медучреждения.

Заметим, что Кейт Миддлтон не впервые поддерживает Королевскую больницу Марсден. В начале декабря Ее Высочество посетила очень важную арт-инсталляцию Ever After Garden, организованную в поддержку благотворительного фонда больницы. Посетители сада могли сделать пожертвование и "посвятить" одну из более 30 000 светодиодных роз людям, которые отошли в вечность из-за рака.

Борьба Кейт Миддлтон с онкологией

В начале 2024 года принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости, после чего исчезла из публичного пространства почти на два месяца. Кейт Миддлтон решилась нарушить молчание о своем состоянии лишь в конце марта, обнародовав искренний ролик, где официально заявила: проходит курс химиотерапии после обнаружения онкологического заболевания. К счастью, лечение дало положительный результат, поэтому в январе 2025-го Ее Высочество сообщила о ремиссии.

С того момента Кейт Миддлтон начала возвращаться к своим королевским обязанностям и откровенно говорила, что жизнь после завершения борьбы с онкологией очень непростая: "Вы делаете некий храбрый вид, проявляете стоицизм во время лечения, лечение заканчивается, потом кажется, что "я могу продолжать, вернуться к нормальной жизни", но на самом деле фаза после этого является очень, очень тяжелой".

Во время искреннего разговора с пациентами больницы в Колчестере принцесса Уэльская призналась, что после прохождения химиотерапии люди часто оказываются в "серой зоне". С одной стороны они уже не должны находиться под постоянным наблюдением медиков, однако и к привычной жизни вернуться не удается. Как отметила Кейт Миддлтон, в этот период важно найти "свою новую норму".

Однако, хотя принцесса Уэльская и вернулась к выполнению королевских обязанностей, ее состояние вызвало серьезное беспокойство среди фанатов и представителей дворца. Во время последних публичных выходов Кейт Миддлтон можно заметить, что она очень сильно похудела из-за чего, по словам источников, "выглядела как тень самой себя".

"Кейт болезненно похудела, и люди волнуются, что это признак того, что она борется с выздоровлением после лечения рака, или, что еще хуже, у нее произошел рецидив", – сказал инсайдер.

По словам информатора, вес принцессы Уэльской может составлять около 90 фунтов (41 кг), что слишком мало для ее роста. Как отметили медицинские эксперты, такие изменения после серьезной хирургической операции и химиотерапии могут быть следствием недостаточного питания, побочных эффектов лечения или плохой реакции организма.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что принц Уильям откровенно рассказал, как отреагировал на онкологию Кейт Миддлтон и Чарльза III.

