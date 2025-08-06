Кейт Миддлтон сильно похудела на фоне борьбы с раком: какие тревожные слухи ходят во дворце. Фото тогда и сейчас

Прошло шесть месяцев с тех пор, как принцесса Уэльская Кейт Миддлтон официально сообщила о ремиссии после лечения рака. Однако ее последние публичные появления вызвали серьезное беспокойство – не только среди фанатов, но и среди представителей дворца.

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Как сообщает RadarOnline, будущая королева Великобритании выглядит чрезвычайно истощенной: ее хрупкий силуэт вызвал сравнение с фигурой ее 10-летней дочери Шарлотты. Это вызвало новую волну слухов и предположений о ее истинном состоянии здоровья.

В июне принцесса Кейт пропустила престижные конные скачки Royal Ascot, что стало поводом для первых тревог. Но когда она появилась вместе с мужем принцем Уильямом и детьми на трибунах Уимблдона, наблюдатели были шокированы ее внешностью. По словам источника, она выглядела "как тень самой себя" – чрезмерно худой, с заметно ослабленным мышечным тонусом, что совсем не похоже на ее привычную спортивную фигуру.

"Кейт болезненно похудела, и люди волнуются, что это признак того, что она борется с выздоровлением после лечения рака, или, что еще хуже, у нее случился рецидив", – рассказал инсайдер.

Согласно его словам, вес принцессы сейчас может составлять около 90 фунтов (41 кг) – критически мало для ее роста. Источник добавляет: "Говорят, она переживает тяжелые времена, у нее нет аппетита, и она теряет вес. Она истощена и почти не имеет мышечного тонуса. Кейт всегда имела атлетическую фигуру, но сейчас она далека от этого. Она прошла через тяжелый путь. Химиотерапия – это не прогулка в парке. Она оставила на ней свой след".

Медицинские эксперты, которых опросило издание, также выражают беспокойство. Доктор Гейб Миркин, который не лечит Кейт лично, отметил, что такая потеря веса после серьезной хирургической операции и химиотерапии может быть следствием недостаточного питания, побочных эффектов лечения или плохой реакции организма.

"Значительная потеря жира, мышц и костной массы может негативно повлиять на способность иммунной системы вылечить рак", – объяснил он.

Напомним, что в марте 2024 года принцесса Миддлтон заявила о том, что борется с засекреченной формой рака, обнаруженной после операции на брюшной полости. С тех пор она почти не появлялась на публике и сосредоточилась на лечении. В январе 2025 года она объявила, что болезнь отступила и она находится в состоянии ремиссии.

Впрочем, несмотря на ее стремление как можно быстрее вернуться к исполнению обязанностей, ряд экспертов и близких к дворцу источников считает: принцесса Кейт вернулась слишком быстро. Ее внешний вид – это предупреждение, что она истощена физически и психологически.

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