'Самый тяжелый год в моей жизни'. Принц Уильям откровенно рассказал, как отреагировал на онкологию Кейт Миддлтон и Чарльза III

Принц Уильям признался, что 2024 год был для него невероятно сложным, ведь у двух его близких людей – отца Чарльза III и жены Кейт Миддлтон – диагностировали рак. Узнав о сложных заболеваниях родных Его Высочество чувствовал себя растерянно, но все же старался не терять надежды на лучшее.

Видео дня

Как поделился принц Уэльский, он никогда даже не мог подумать, что у его папы и любимой обнаружат онкологию, ведь члены их семьи почти никогда не жаловались на проблемы со здоровьем и жили до 90 лет. Об этом он рассказал в комментарии для проекта The Reluctant Traveler with Eugene Levy.

"Ты вдруг осознаешь, что условный ковер может быть выдернут из-под твоих ног в любой момент. Ты думаешь о себе: "С нами этого не произойдет, с нами все будет хорошо" – потому что, по моему мнению, все имеют позитивный взгляд на жизнь. Но когда это случается с тобой, то это приводит к не самым лучшим ситуациям", – поделился сын Чарльза III.

Однако, несмотря на сложный жизненный период, принц Уильям никогда не переставал быть оптимистом. Он признался, что постоянно отгонял от себя негативные мысли, хотя это не всегда было легко. К счастью, сейчас состояние здоровья Кейт Миддлтон и Чарльза III намного лучше.

"Теперь все хорошо, но я бы сказал, что 2024 год был самым тяжелым в моей жизни. Я пытался найти баланс между защитой детей, Кейт, мой отец тоже нуждался в определенной заботе, хотя он уже достаточно взрослый, чтобы самостоятельно позаботиться о себе. Но важно, чтобы моя семья имела пространство, чтобы справиться со всеми событиями, которые произошли в прошлом году. Было сложно делать все это и продолжать выполнять официальные обязанности", – отметил принц Уэльский.

Когда Чарльзу III диагностировали рак

25 января 2024 года Букингемский дворец сообщил, что короля Великобритании госпитализировали из-за увеличения простаты. Отмечалось, что Чарльз III пройдет "коррекционную процедуру", поскольку у него обнаружили доброкачественное новообразование. Уже в начале следующего месяца стало известно, что у Его Величества диагностировали онкологию.

"Король благодарен своей медицинской команде за быстрое вмешательство, которое стало возможным благодаря недавней операции в больнице. Он по-прежнему вполне положительно относится к своему лечению и надеется как можно скорее вернуться к полноценной общественной работе", – говорилось в официальном сообщении.

В конце 2024-го в Букингемском дворце отметили, что процесс лечения заболевания монарха "движется в положительном направлении". Состояние Чарльза III остается абсолютно "управляемым", однако определенные процедуры ему придется проводить и в дальнейшем.

Что известно об онкологическом заболевании Кейт Миддлтон

В начале прошлого года принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости. После этого Ее Высочество исчезла из публичного пространства более чем на два месяца, чем вызвала сильное волнение у общественности. Кейт Миддлтон вышла на связь в конце марта и в искреннем обращении рассказала о своем сложном диагнозе.

"Анализы, проведенные после операции, показали наличие рака. Поэтому мои врачи посоветовали мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения. Всем, кто столкнулся с этой болезнью, в какой бы форме она не проявлялась, пожалуйста, не теряйте веры и надежды. Вы не одиноки. Мы с Уильямом делаем все возможное, чтобы справиться с этим в одиночку ради нашей молодой семьи", – сказала принцесса Уэльская.

В январе 2025-го Кейт Миддлтон поделилась позитивными новостями о состоянии своего здоровья. Рак Ее Высочества ушел в ремиссию.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Кейт Миддлтон сильно похудела на фоне борьбы с раком.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!