'Это очень, очень тяжело'. Кейт Миддлтон впервые рассказала о трудностях после лечения рака

После длительного периода лечения и почти года отсутствия на публике Кейт Миддлтон вернулась к выполнению своих королевских обязанностей. Из первых уст принцесса Уэльская поделилась тем, о чем редко говорят вслух даже морально сильные люди: как трудно жить после завершения лечения рака. Во время официального визита в больницу в Колчестере, Великобритания, она искренне рассказала о психологических вызовах и глубокой уязвимости, которую переживает на этапе восстановления.

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Ее слова стали эмоциональным откровением и одновременно поддержкой для тысяч людей, которые борются с онкологией или уже пережили лечение, отмечает People. "Вы делаете такой себе храбрый вид, проявляете стоицизм во время лечения, лечение заканчивается, потом кажется, что "я могу продолжать, вернуться к нормальной жизни", но на самом деле фаза после этого является очень, очень тяжелой", – призналась принцесса Кейт, выступая перед работниками и пациентами медучреждения.

2 июля Миддлтон посетила оздоровительный сад больницы Колчестер – это стало ее первым появлением на публике после того, как она не смогла присутствовать на Королевских гонках в Аскоте 18 июня. Во время мероприятия Кейт не только пообщалась с персоналом и пациентами, но и помогла высадить розы сорта "Кэтрин", которые были выведены в ее честь Королевским садоводческим обществом. Продажа растений имеет целью собрать средства для благотворительной организации Royal Marsden Cancer Charity – именно там Кейт Миддлтон проходила лечение.

Во время откровенного разговора принцесса рассказала, что после завершения химиотерапии пациент часто оказывается в "серой зоне": больше не под ежедневным наблюдением врачей, но еще не способен вернуться к привычной жизни. "Вы не в состоянии нормально функционировать дома, как вы, возможно, когда-то привыкли. И на самом деле, кто-то, кто поможет вам пройти через это, покажет вам и проведет вас через этот этап, который наступает после лечения, я думаю, очень ценен", – отметила она.

Миддлтон назвала этот период "измененной жизнью" как для себя, так и для своей семьи. "Вы должны найти свою новую норму, а это требует времени... и это американские горки, это не так гладко, как вы ожидаете. Но реальность такова, что вы переживаете трудные времена", – добавила Кейт, которая уже неоднократно подчеркивала важность ментального здоровья.

В марте 2024 года Миддлтон объявила, что проходит курс химиотерапии после обнаружения онкологического заболевания. Осенью она сообщила о завершении лечения, а в январе – о ремиссии. Несмотря на улучшение состояния, принцесса решила возвращаться к публичной деятельности осторожно, прислушиваясь к собственному самочувствию. Близкие к ней источники говорят, что Кейт "прислушивается к своему телу" и пытается найти баланс между работой и личным восстановлением.

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