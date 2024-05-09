Полуобнаженная участница из Молдовы прокомментировала свой проигрыш на Евровидении 2024 года: надо быть демоном или нудистом

Представительница Молдовы на Евровидении 2024 Наталья Барбу, не прошедшая в финал, прокомментировала свой провал. Певица распространила пост, где резко раскритиковали конкурс и его фанатов.

Призер международных фестивалей "Mamaia", "Славянский базар", "Новая волна" и "Maluri de Prut" в Мальме, Швеция, исполняла лирическую песню "In The Middle". Однако номер не поразил зрителей, что, очевидно, огорчило Барбу, если верить stories в ее Instagram, которая уже исчезла.

"Горжусь Молдовой! Мы не конкурируем с нудистскими демонами! Если другие считают, что лучше пропагандировать проституцию, и не ценят человеческие ценности и качества пропагандирующего красоту произведения, тогда оценим это мы! Я поняла, что если ты хочешь победить как человек, это невозможно. Надо быть демоном или нудистом", – написала фанатка исполнительницы, а она распространила эту позицию на свою официальную страницу.

Речь, очевидно, шла о конкурсантах из Финляндии и Ирландии, прошедших в финал благодаря своим смелым и эксцентричным выступлениям. Однако следует отметить, что образ участницы из Молдовы также сложно назвать сдержанным. Она выбрала довольно провокационное платье, обнажившее декольте и ногу исполнительницы.

Артистка из Молдовы уже вторично пыталась попасть на конкурс. В 2007 году ей это удалось, но Барбу заняла 10-е место. На этот раз певица не вышла в финал, а ее эмоции можно было легко прочитать по лицу.

Напомним, что вместе с Барбу в финал не прошли еще 4 конкурсанта – из Азербайджана, Исландии, Австралии и Польши. Дизайнер образов для представителей Азербайджана также имеет претензии к голосованию.

"Тот факт, что мужчины в трусах прошли в финал, показывает, насколько можно воспринимать этот конкурс всерьез. В позапрошлую ночь мы наблюдали, как унижается искусство", – говорится в комментарии.

OBOZ.UA будет вести текстовую онлайн трансляцию второго полуфинала Евровидения 2024 года.

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