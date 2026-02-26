Пенсия 100 000 долларов, бриллианты и бесплатный проезд в метро: какие выплаты и бонусы получат олимпийские чемпионы и призеры

Олимпийцы массово возвращаются домой и некоторых там уже ожидают немалые чеки за те медали, которые они смогли получить на Играх-2026 – от сотен тысяч долларов до пенсионного фонда. Кто-то сверху еще получит квартиру, машину, бриллианты или пожизненный проездной. Хотя есть и такие страны, которые считают, что награда Игр и так позволит атлетам заработать состояние, поэтому в выплатах не нуждаются.

Украина со своими призовыми ориентировочно закрывает первую десятку в мире – чемпиону зимних ИО в нашей стране на счет должно было капнуть 125 тысяч долларов, серебряный призер мог заработать 80 тысяч, а бронзовый – 55 тысяч "зеленых". Однако никто из "сине-желтых" не поднялся на пьедестал.

Хотя вполне возможно, что предусмотрено определенное денежное поощрение для тех, кто финишировал в топ-10. Так, шестые места украинцы заняли в командных соревнованиях по лыжной акробатике и в эстафете по санному спорту. Что касается личных выступлений, то десятку в бег-эйре замкнула Екатерина Коцар. Также 10-м пробежал масс-старт биатлонист Виталий Мандзин, который уже понемногу подпирает мировую элиту. На этой же позиции в топ-10 финишировал и лыжный акробат Александр Окипнюк.

Тем временем бешеные деньги за золотую награду пообещали небедные азиатские страны. Так Сингапур за победу на зимней Олимпиаде готов был выложить 789 000 долларов, 395 000 – за "серебро" и 197 000 – за "бронзу". А Гонконг, выступающий на соревнованиях отдельно от Китая, не пожалел бы за "золото" 767 тысяч, а еще и бонус, который, пожалуй, могут лучше оценить местные – пожизненный бесплатный проезд в метро.

Правда, Сингапур мог пообещать и 10 миллионов своему единственному представителю на Играх в Италии, ведь в горных лыжах ему было за счастье хотя бы финишировать в одном из двух видов программы. А вот представительница Гонконга в шорт-треке Джои Лам Чин Ян даже отобралась в финал на 1500 метров, но проехала мимо пьедестала.

Щедрые выплаты своим спортсменам может позволить и Казахстан. Так, единственный медалист сборной, олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров получит 250 тысяч долларов (124,5 миллиона тенге). За "серебро" было запланировано 150 000, за "бронзу" – 75 000. 5000 долларов за шестое место в забеге на дистанции 3000 метров получит и конькобежка Надежда Морозова.

Заработать самые высокие бонусы в своей истории предоставила своим атлетам Польша. Олимпийский чемпион-2026 получит 250 000 злотых (70 000 долларов) наличными от Польского олимпийского комитета, 250 000 злотых в цифровых активах – токены от стратегического партнера, почти 100 000 злотых (28 000 долларов) от Министерства спорта.

Каждому победителю дадут двухкомнатную квартиру в Варшавском столичном районе, автомобиль Toyota Corolla Cross, бриллиант, картину польского художника и ваучер на роскошный отдых. Кстати, Польша стала первым государством, которое будет выплачивать часть олимпийских премий в криптовалюте благодаря партнерству с криптобиржей. В целом вместе с квартирой и государственным бонусом общий чек местного чемпиона превысит 350 000 долларов.

Среди тех, кто реально рассчитывал, что их спортсмены будут завоевывать немало медалей, наибольшее вознаграждение прописала хозяйка Игр Италия – 213 тысяч за "золото", 106 000 – за "серебро" и чуть больше 71 000 за "бронзу". В итоге итальянцы продемонстрировали лучший результат в истории на зимних Олимпиадах, добыв 30 медалей, а по количеству золотых поделили третье место с Нидерландами – 10 наград, уступив лишь Норвегии и США.

163 000 долларов за золотую награду, 134 за "серебро" и 114 295 за бронзу пообещала Словения, которая зимой делает ставку в первую очередь на прыгунов с трамплина. И все четыре медали ее атлеты добыли именно в этом виде. А оба "золота" с участием Домена Превца – личное и в смешанных командах.

Но очень щедрые призовые вообще исключение из правил в развитых странах Европы и Северной Америки. Несколько больше могут пообещать те, кто не рассчитывает на большое количество наград, как, например, Испания, которая рассчитывала фактически на один вид спорта – новичка ски-альпинизм. Теперь за "золото" она выплатит 112 тысяч долларов и по 35,5 тысяч за две "бронзы".

Франция, замкнувшая первую шестерку медального зачета, платит своим спортсменам по 95 000 долларов за победу на ОИ-2026, 48 500 – за "серебро" и 24 000 за "бронзу". Нидерланды, которые закрыли тройку – выделяют 36 000 за первое место, за второе – 18 000, а третий призер – 9 000 "зеленых".

Германия, занявшая в рейтинге сборных пятое место, "расщедрилась" лишь на 22 тысячи для своих чемпионов, считая олимпийскую медаль средством для капитализации личного бренда атлета. Примерно так же думает и спортивное руководство Норвегии, Швеции и Великобритании, где вообще не предусмотрены никакие призовые за награды ОИ. Мол, попадание в призы главного старта четырехлетия привлечет немало спонсоров и партнеров, которые помогут атлету заработать состояние.

То есть норвежцы, которые выиграли общий зачет и установили рекорд по золотым наградам (18), не потратят на призовые из бюджета ни копейки. Как и шведы, которые уехали домой с 18 медалями, 8 из которых – наивысшей пробы.

США также не готовы выкладывать за медали Игр баснословные деньги – 37,5 тысяч за "золото", 22,5 – за "серебро" и 15 тысяч – за "бронзу". Но впервые в истории абсолютно все спортсмены американской сборной могут быть спокойны за свое будущее благодаря программе Stevens Financial Security Awards, на которую миллиардер Росс Стивенс пожертвовал 100 миллионов долларов.

По программе каждый участник сборной США получает пакет выплат на общую сумму 200 тысяч долларов за каждые Игры, в которых участвует. Но первую часть суммы – 100 тысяч – атлет сможет получить в 45 лет или через 20 лет после дебюта, что должно решить проблему бедности среди спортсменов, которые остаются без сбережений после завершения карьеры, и обеспечить им стабильную жизнь после спорта.

Еще 100 тысяч зарезервированы как страховые выплаты для семей спортсменов. Но помощь рассчитана именно на тех, кто в ней нуждается, поэтому выплаты не будут получать звезды с годовым доходом более миллиона долларов. Это касается в частности баскетболистов НБА, хоккеистов НХЛ или топовых теннисистов.

В свою очередь Италия, Германия и Израиль решили поддержать своих чемпионов на законодательном уровне, полностью освободив призовые от налогов. А золотые призеры Малайзии и Хорватии обеспечиваются пожизненными государственными стипендиями и пенсиями, которые начинают выплачиваться по достижении определенного возраста.

