Какое место букмекеры прогнозируют Украине на Евровидении 2026 за считанные часы до Нацотбора: рейтинг

Несмотря на то, что далеко не все страны-участницы Евровидения 2026 выбрали своих представителей, букмекерские конторы активно делятся прогнозами относительно победителя. По их ставкам, Украина оказалась на пятом месте в общем рейтинге за считанные часы до проведения грандиозного финала Национального отбора.

Шансы артиста или группы, который выйдет на главную сцену Европы от нашего государства, одержать победу в конкурсе оценивают в 6%. Соответствующая информация появилась на сайте Eurovisionworld.

Лидером рейтинга сейчас является Израиль с коэффициентом 11%. В топ-5 также вошли Финляндия (10%), Греция (8%) и Швеция (7%).

Стоит отметить, что Украина несколько раз меняла свою позицию в общем рейтинге стран-участниц Евровидения 2026. До середины января наша страна стабильно удерживала третье место, однако 14 числа поднялась на вторую строчку. После обнародования конкурсных песен финалистов Нацотбора 2026, букмекеры снова прогнозировали Украине "бронзу".

Напомним, что трансляция финального этапа отечественного конкурса начнется 7 февраля в 19:00. На сцену выйдут десять претендентов на шанс представить Украину на Евровидение 2026, среди которых: Valeriya Force, Molodi, Monokate, The Elliens, Laud, Lelѐka, Mr. Vel, Khayat, Jerry Heil и "ЩукаРиба".

Победитель Нацотбора будет выбран по результатам оценивания зрителей и экспертного жюри. Голоса аудитории и экспертов составляют по 50% от общего результата.

