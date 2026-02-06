Фаворит и аутсайдер Нацотбора на Евровидение 2026: кому букмекеры прогнозируют победу, а кто отстает за день до финала

Уже завтра, 7 февраля, станет известно, кто представит Украину на сцене международного песенного конкурса Евровидение 2026. За день до финала Национального отбора букмекеры активно делятся прогнозами относительно результатов соревнования и формируют рейтинг участников.

По данным сайта Eurovisionworld, самые высокие шансы одержать победу имеет исполнительница Jerry Heil. Для участия в конкурсе она подготовила глубокую композицию CATHARTICUS (prayer).

В пятерку лидеров также входят: Lelѐka с песней Ridnym, Monokate – ТҮТ, Mr. Vel – Do or Done и Khayat – "Герцы".

Шансы других финалистов Нацотбора на Евровидение 2026 оказаться на первой строчке букмекеры оценивают ниже. Шестое место прогнозируют группе Molodi (Legends), седьмое – Laud (Lightkeeper), восьмое – коллективу The Elliens (Crawling Whispers), девятое – Valeriya Force (Open Our Hearts). А вот последней в рейтинге букмекеров оказалась группа "ЩукаРыба" с работой "Моя земля".

Что интересно, рейтинг от еврофанов выглядит несколько иначе. Тройка лидеров остается неизменной, однако оценки перформансов других артистов отличаются. Так, например, четвертое место занял Khayat, пятое – Molodi, за ними – Mr. Vel, затем – Laud, на восьмой строчке – The Elliens, девятой – "ЩукаРыба", а вот последней оказалась Valeriya Force.

Напомним, что трансляция финала Нацотбора на Евровидение начнется 7 февраля в 19:00. До этого зрителям покажут предшоу, где подробнее познакомят с творческим путем участников, а также их подготовкой к конкурсу.

