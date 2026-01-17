Украина опустилась в рейтинге букмекеров Евровидения 2026 после объявления финалистов Нацотбора. Таблица

Украина опустилась со второго на третье место в обновленном рейтинге букмекеров Евровидения 2026 после публикации песен финалистов украинского Национального отбора. Серебро удалось продержать лишь 2 дня, после чего наша страна вернулась туда, откуда начинала это виртуальное соревнование.

Соответствующие данные обнародовал сайт Eurovisionworld, который агрегирует ставки ведущих международных букмекерских контор.

Согласно обновленной таблице прогнозов, Украина пока занимает третью строчку с вероятностью победы около 8%. Лидером рейтинга остается Израиль с показателем 11%, второе место удерживает Швеция – 8%.

В первую десятку также входят Финляндия, Италия, Бельгия, Люксембург, Дания, Норвегия и Болгария, шансы которых оценивают на уровне 4–6%.

До середины января Украина стабильно находилась на третьем месте, однако 14 января поднялась на вторую позицию. Уже 16 января Украина снова опустилась на третью строчку – после того, как вечером 15 января в общий доступ вышли конкурсные песни финалистов Нацотбора на Евровидение 2026.

После прослушивания релизов иностранные еврофаны начали устанавливать свои баллы на платформе Eurovisionworld по пятибалльной шкале. Самые высокие оценки, по их реакциям, получил трек Екатерины Павленко – TYT.

Второе место этого неофициального рейтинга досталось Leléka – Ridnym, а третья позиция у Jerry Heil – Catharticus.

Юбилейное, 70-е Евровидение, состоится в мае 2026 года в Вене, Австрия. Первый полуфинал запланирован на 12 мая, второй – на 14 мая, а гранд-финал пройдет 16 мая. Организаторы уже представили концепцию сцены, дизайн которой вдохновлен венской сецессией.

В то же время подготовка к конкурсу проходит на фоне общественных дискуссий: после решения Европейского вещательного союза допустить Израиль к участию отдельные страны публично заявляли о намерениях бойкотировать конкурс.

Как сообщал OBOZ.UA, директор Евровидения делал заявление после отказа пяти стран от участия из-за допуска Израиля к соревнованию на фоне геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

