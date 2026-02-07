'Значительные повреждения энергетики, был жесткий разговор': Зеленский раскрыл детали селектора 7 февраля

После очередного массированного удара России президент Владимир Зеленский провел общенациональный селектор. По его словам, последствия атаки серьезные – повреждена энергетическая инфраструктура, что повлияло на ситуацию со светом в большинстве регионов.

Видео дня

Особое внимание во время совещания уделили защите неба и усилению обороны энергосистемы. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Провел селектор. Были доклады из всех областей после массированного российского удара", – говорится в сообщении.

Президент сообщил, что во время атаки 7 февраля российские войска применили более 400 беспилотников, большинство из которых – "Шахеды", а также почти 40 ракет различных типов. В результате ударов зафиксированы значительные повреждения энергетической инфраструктуры, что повлекло масштабные отключения электроэнергии по всей стране.

По словам Зеленского, такие атаки свидетельствуют о реальных намерениях России, которая не демонстрирует готовности к завершению войны и продолжает стратегию системного уничтожения Украины.

"Это отражает общее отношение России к ситуации и их истинные намерения. На сегодня, Россия не демонстрирует готовности к окончанию этой войны в ближайшее время, и как с точки зрения фронта, так и таких массированных ударов Россия продолжает политику фактического уничтожения Украины", – отметил президент.

Отдельно он подчеркнул, что удары были направлены, в частности, по объектам, от которых зависит работа украинских атомных электростанций, что представляет угрозу не только для Украины, но и для безопасности всего региона и Европы.

"Считаем, что партнеры и в Америке, и в Европе, и в других государствах, которые хотят мира, должны трезво на это смотреть и действовать соответственно. Нужно реальное давление на Россию, чтобы появились реальные изменения в их намерениях и общих перспективах", – указал глава государства.

Во время селектора подробно обсудили энергетическую ситуацию в Киеве и области, Харькове, Чернигове, Сумах, Полтаве, Черкассах, Днепре, южных регионах – Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской и Львовской областях.

Во всех регионах работают аварийные службы, продолжается ликвидация последствий обстрелов и восстановление энергоснабжения. МВД формирует дополнительные бригады для оперативной работы на энергообъектах в западных областях.

Президент также сообщил о "довольно жестком разговоре" относительно эффективности работы мобильных огневых групп. В ближайшие дни руководители областей, Воздушные силы ВСУ и Министерство обороны должны усилить этот компонент в системе противовоздушной защиты.

Кроме того, правительство получило конкретные задачи по расширению программ поддержки граждан, а украинские дипломаты – по ускорению переговоров с партнерами о новых пакетах помощи для усиления ПВО и энергетической устойчивости страны.

"Спасибо всем, кто с Украиной!" – резюмировал глава государства.