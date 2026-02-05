Нацотбор на Евровидение 2026: где смотреть и во сколько начало финала

Уже в эту субботу, 7 февраля, состоится долгожданный финал Национального отбора на Евровидение 2026. 10 участников конкурса продемонстрируют свои музыкальные перформансы, чтобы побороться за шанс выйти на международную арену.

Видео дня

Представитель Украины на Евровидении 2026 традиционно будет избран по результатам голосования профессионального жюри (50%) и зрителей (50%). Больше информации о финальном этапе отечественного конкурса расскажет OBOZ.UA.

Где и когда смотреть эфир

7 февраля в 18:00 начнется трансляция предшоу, в течение которого ведущая видеоблога "Евровидения Украина" Анна Тульева погрузит зрителей в атмосферу конкурса и расскажет о пути каждого из артистов. Показ самого финала начнется в 19:00. Посмотреть эфир можно будет на нескольких площадках:

на телеканале "Суспільне Культура";

на YouTube-канале "Евровидение Украина";

на сайтах "Суспільне Культура" и"Евровидение в Украине";

слушать на "Радио Проминь";

смотреть на английском языке на YouTube-канале "Евровидение Украина";

в приложении Дія.

В частности, финал Нацотбора на Евровидение 2026 будет сопровождаться переводом на жестовом языке.

Кто поборется за шанс представить Украину на главной сцене Европы

Valeriya Force с песней Open Our Hearts

Molodi с треком Legends

Monokate с музыкальной работой ТҮТ

Грут The Elliens – Crawling Whispers

Laud с композицией Lightkeeper

Lelѐka выйдет на сцену с треком Ridnym

Mr. Vel исполнит песню Do or Done

Khayat – "Герцы"

Jerry Heil исполнит Catharticus (Prayer)

Группа "ЩукаРыба" продемонстрирует работу "Моя земля"

Заметим, что в этом году музыкальным продюсером Нацотбора стала певица и победительница "Евровидения 2016" Джамала. Именно она отвечала за выбор конкурсных треков, а также формировала лонглист и шортлист. А вот в финале выступления участников члены экспертного жюри, среди которых: Руслана, ZLATA OGNEVICH, Евгений Филатов, Виталий Дроздов и Константин Томильченко.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что певец из Украины может представить европейскую страну на Евровидении 2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!