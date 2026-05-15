Какие страны прошли в финал Евровидения 2026, а кто выбыл после второго полуфинала. Список

14 мая в Вене, Австрия, состоялся второй полуфинал 70-го песенного конкурса Евровидение. Все представители стран-участниц грандиозного музыкального соревнования исполнили на сцене свои композиции, после чего сформировался полный список гранд-финалистов, среди которых оказалась и Украина.

На шанс попасть в решающий этап Евровидения 2026 соревновались артисты из Болгарии, Азербайджана, Румынии, Люксембурга, Чехии, Армении, Швейцарии, Кипра, Латвии, Дании, Австралии, Украины, Албании, Мальты и Норвегии, но "счастливый билет" получили только 10 из них. Об этом OBOZ.UA стало известно во время просмотра прямого эфира шоу.

Заметим, что артисты из пяти государств автоматически оказались в гранд-финале Евровидения, а в полуфиналах выступали вне конкурса. Речь идет о странах "Большой пятерки" Великобритании, Франции, Германии, Италии, и стране-хозяине конкурса Австрии.

В финал Евровидения 2026 прошли:

Болгария Украина Норвегия Австралия Румыния Мальта Кипр Албания Дания Чехия

После первого полуфинала в решающий этап конкурса попали:

Греция Финляндия Бельгия Швеция Молдова Израиль Сербия Хорватия Литва Польша

Наименьшие оценки от зрителей и профессионального жюри во втором полуфинале 70-го Евровидения получили: Люксембург, Латвия, Швейцария, Армения и Азербайджан, в результате чего они не смогли пройти в следующий этап.

Напомним, что украинская певица LELÉKA (Виктория Лелека) исполнила на самой большой сцене Европы мощную композицию Ridnym, что является своеобразным манифестом внутренней силы, надежды и несокрушимости во времена неопределенности. Артистка подготовила впечатляющий перформанс, где удачно соединила минимализм и богатую украинскую символику. Во время выступления LELÉKA сцена была залита теплыми багровыми оттенками, а легкая ткань и визуальные эффекты создавали имитацию трепетания крыльев птицы.

Сочетание сильного голоса и детализации постановки представительницы Украины произвели неизгладимое впечатление на еврофанов и профессиональное жюри, поэтому принесли ей место в гранд-финале Евровидения 2026.

