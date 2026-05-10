Евровидение 2026: LELÉKA рассекретила символический призыв к Европе в образе бандуриста, который будет выступать с ней на сцене. Фото

Представительница Украины на Евровидении 2026 LELÉKA (Виктория Лелека) продолжает постепенно раскрывать символы, спрятанные в сценических образах своего номера. Еще после первых репетиций артистка намекала, что зрители увидели еще не все детали постановки, а часть смыслов команда намеренно оставила "на потом".

Теперь, после второй репетиции, она в Telegram обнародовала дополнительные кадры с подготовки, где показала образ бандуриста Ярослава Джуся, который будет выступать вместе с LELÉKA на сцене Евровидения в Вене. На рубашке заметно вышитый текст "Молитвы украинского националиста".

Ярослав Джусь позирует в светлом асимметричном костюме с элементами традиционного украинского стиля. Образ состоит из кремового жилета с высоким воротником и белой рубашки. Главной деталью стала длинная тканевая вставка с вышитыми строками молитвы, спускающаяся вдоль рубашки.

Ранее сама певица интриговала скрытыми деталями постановки и заявляла: "Если вы думаете, что увидели все, то нет. Кое-что мы оставили в секрете". Вероятно, именно эта вышивка и была одним из символических "сюрпризов", о которых говорила артистка.

Сам текст – "Молитва украинского националиста", также известная как "Молитва украинского революционера" – является историческим патриотическим произведением, созданным в 1936 году Осипом Мащаком во время заключения во львовских Бригидках. Впоследствии текст менялся и дополнялся членами ОУН и стал одним из самых известных символических произведений украинского националистического движения XX века.

Сейчас официально команда артистки не комментировала значение именно этой вышивки.

Текст "Молитвы украинского националиста" (последнее изменение)

"Україно, Мати Героїв, зійди до серця мого, прилинь бурею вітру кавказького, шумом карпатських ручаїв, боїв славного Завойовника Батька Хмеля, тріюмфом і гуком гармат Революції, радісним гомоном Софійських Дзвонів. Нехай в Тобі відроджуся, славою Твоєю опромінюся, бо Ти, все життя моє, бо Ти, все моє щастя.

Задзвони мені брязкотом кайдан, скрипом шибениць в понурі ранки, принеси мені зойки катованих в льохах і тюрмах, і на засланні, щоб віра моя була гранітом, щоб росло завзяття, міць, щоб сміло я йшов у бій так, як ішли герої за Тебе, за Твою славу, за Твої Святі Ідеї; щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, глум катів Твоїх, невинну кров помордованих під Базаром, Крутами, Кінґірі і Воркуті, геройську смерть героїв Української Нації, Української Національної Революції – полковника Євгена Коновальця, Басарабової, Головінського, Шухевича, Бандери та славну смерть Данилишина і Біласа, і тисяч інших незнаних нам, що їх кості порозкидані, або тайком загребані

Спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці мойому. Страху нехай не знаю я, не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, загартуй волю, у серці замешкай мойому! У тюрмах і тяжких хвилинах підпільного життя, рости мене до ясних чинів. В чинах тих, хай знайду я смерть солодку, смерть в муках за Тебе. І розплинуся в Тобі я, і вічно житиму в Тобі відвічна Україно, могутня і соборна!"

Ранее OBOZ.UA писал, что в сети появилось 30-секундное видео постановки песни LELÉKA – Ridnym, которое активно обсуждают еврофаны. Украинские звезды и иностранные зрители высоко оценили номер певицы и сценографию, хоть и минималистичную.

