Василий Вирастюк официально развелся и впервые показал любимую, которая на 11 лет младше его. Фото

Украинский спортсмен и народный депутат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк, который в 15-летнем браке начал третье отношения, наконец-то рассекретил свою любимую Ирину. Более года длился суд по разводу с бывшей супругой Инной, поэтому новую избранницу силач показал лишь после окончательного официального решения.

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Известно, что от 38-летней Ирины Василий Вирастюк уже имеет родившегося ребенка, которому скоро исполнится год. В Instagram стронгмен счастливо сообщил, что теперь сможет говорить о новых отношениях открыто.

"Я в отношениях. Сегодня я могу говорить и писать об этом открыто, хотя многие из вас узнали об этом из интервью "Слава+", – написал силач.

Он решил все же немного подержать интригу относительно рассекречивания внешности избранницы Ирины, которая, к слову, на 11 лет младше. На фото, опубликованном Вирастюком, он рукой прикрывает половину лица любимой – видны только ее глаза.

Нардеп сообщил, что суд разлучил его с бывшей супругой Инной еще в начале мая, но решение вступило в силу спустя 30 дней, то есть в начале июня. Вирастюку пришлось потратить больше года на судебные споры. Он заявлял, что жена многого от него требовала: немалую сумму ежемесячных алиментов и это в разы преувеличивало его возможности.

"Закончился бесконечный судебный процесс, который длился еще с октября 2022 года (чуть больше полутора лет). Еще 10 мая Печерский суд г. Киева принял окончательное решение по разводу, и за 30 календарных дней, а именно 11 июня, решение вступило в силу", – объяснил нардеп.

Впервые о новой избраннице спортсмен рассказал в интервью Славе Демину. Тогда он лишь сообщил, что в четвертый раз стал отцом. У силача родился сын Владимир, а о своей девушке почти ничего не рассекретил, кроме имени, разницы в возрасте и повода к знакомству.

Что интересно, свою измену он не оправдывал, но считал это ответом на миграцию тогдашней супруги Инны из Украины в начале полномасштабного вторжения России. Инициатором развода был нардеп.

"У меня начались отношения, когда жена уехала за границу и находилась там. Ну, я думаю что это, как говорят, клин клином, потому что я тот поступок воспринял также изменой с ее стороны. Потому что сделала по-своему. Можно было бы говорить, если бы мы проживали в Бородянке или в Броварах, и они [россияне] находились. "Ты знаешь, я поеду за границу". Тогда так, окей мы спасаем детей", – объяснял он свое решение предать.

Самый первый брак спортсмена со Светланой был непродолжительным – всего 3 года – из-за ее внезапной смерти на курорте в Турции. У пары остался общий сын Адам. В 2006 году мужчина вступил в брак с уже экс-женой Инной, с которой отношения длились 15 лет. С новой избранницей он познакомился случайно во время семейного ужина.

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