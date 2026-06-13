Как жизнь "сломала" самую красивую девушку Великобритании: у ее ног лежал весь мир и сердце принца

В свое время леди Джорджину Буллоу называли самой красивой девушкой Великобритании, ведь своей невероятной красотой, светлыми волосами и голубыми глазами она сумела покорить даже сердце принца Эдварда. В начале 2000-х годов казалось, что весь мир лежит у ног аристократки, ведь она росла в абсолютной роскоши и становилась звездой глянцевых журналов, однако, как выяснилось, с годами судьба подготовила для нее много непростых испытаний.

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В определенный момент жизни леди Джорджина Буллоу оказалась на грани банкротства, а еще более сильным ударом для нее стала внезапная потеря мужа. О том, как судьба "побила" самую красивую девушку Великобритании, рассказало издание Daily Mail.

Леди Джорджина Буллоу выросла в историческом Сконском дворце, на территории которого были расположены площадки для поло, ипподром, а также места для рыбалки и охоты. Хотя дочь 8-го графа Менсфилда происходила из привилегированного общества, вышла замуж не за члена королевской семьи, как от нее, вероятно, ожидали, а за бывшего офицера Шотландской гвардии – Джона Буллоу. Они сыграли свадьбу в 1998 году, на которую пригласили 500 гостей.

Однако уже в 2012-м жизнь леди Джорджины Буллоу омрачила первая "черная туча". Младшего брата аристократки Джеймса Мюррея обвинили в изнасиловании 16-летней девушки. Отмечалось, что мужчина якобы напоил подростка алкоголем и совершил преступление в собственной квартире в июне 2010 года. Однако в итоге Мюррей был оправдан в суде после того, как присяжные выслушали свидетелей, а сам мужчина подчеркнул: отношения с 16-летней девушкой были добровольными, однако он испытывал "глубокое беспокойство".

Через три года леди Джорджина Буллоу потеряла своего отца, а уже в 2016 году ее совместный с мужем бизнес обанкротился. Супруги "влезли" в многомиллионные долги, поэтому их универмаг Mcewens of Perth перешел под внешнее управление. Как признавалась леди Джорджина Буллоу, помимо финансовых трудностей, она испытывала сильное чувство стыда перед 120 сотрудниками компании, которые лишились работы.

Впоследствии аристократка с возлюбленным рисковали потерять дом. В2018 году они заявляли, что Королевский банк Шотландии ввел их в заблуждение, заставив заложить недвижимость для спасения бизнеса. Джорджине и Джону Буллоу якобы предлагали "очень надежные условия", которые в итоге едва не лишили их жилья. Но все же после "напряженной юридической битвы" они спасли дом.

Когда леди Джорджина Буллоу начала приходить в себя после всех перипетий, ее ждал новый удар – смерть мужа Джона Буллоу в 2023 году. Любимый аристократки никогда не жаловался на здоровье, но его жизнь забрал внезапный сердечный приступ. Как призналась самая красивая девушка Великобритании, она до сих пор каждый день вспоминает покойного партнера.

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