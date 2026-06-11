Попал в культ в 16 лет и бросил любимую по приказу 'пришельца': как годы и сложная жизнь изменили первого мужчину-супермодель. Фото

Хойт Ричардс в свое время был настоящим феноменом в мировой индустрии моды, ведь стал первым мужчиной-супермоделью, который получил международную славу и сотрудничал с известными брендами. Однако за этим успехом скрывалась довольно непростая история – знаменитость попробовал себя в роли манекенщика после серьезной травмы, которая поставила крест на его спортивной карьере, более того, он, сам того не осознавая, попал в культ Eternal Values.

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Ричардс посвятил группировке весомую часть своей жизни, отдавал туда огромные средства и даже отрекся от любимого человека, чтобы соответствовать ожиданиям наставника. Однако, к счастью, с годами супермодель осознал, что должен покинуть культ и начал все с чистого листа. Непростой период жизни знаменитости раскрыли в документальном сериале Bring Me the Beauties: A Model Cult ("Принесите мне красавиц: Образцовый культ").

Во время учебы в Принстонском университете Хойт Ричардс, настоящее имя которого Джон Ричард Хойт, играл в студенческой футбольной команде и мечтал связать свою жизнь со спортом. Однако серьезная травма плеча перечеркнула его планы. В тот период 16-летний Хойт Ричардс познакомился с главой культа Eternal Values Фредериком фон Мирерсом, который называл себя "пришельцем". Именно он предложил юноше, который переживал "кризис идентичности", попробовать свои силы в моделинге.

Хойт Ричардс подписал контракт, начал сниматься в рекламных кампаниях мировых брендов, таких как Ralph Lauren, Versace, Burberry, Cartier, Dunhill, Valentino и Donna Karan, параллельно погружаясь в деятельность Eternal Values, что сильно волновало его родных. Люди из близкого окружения предполагали, что супермодель стал членом культа, но он категорически это отрицал.

"В культе царила среда, в которой тебе говорят: "Ты должен изолироваться". Именно так они сохраняют этот "пузырь" вокруг тебя, чтобы ты не контактировал с внешними источниками конфликта. Когда люди говорили мне: "Я не знаю, о чем ты говоришь. Это звучит так, будто ты в секте". А я отвечал: "Что? Ты думаешь, я бы присоединился к культу? Да ладно", – рассказал супермодель изданию People.

Получив высшее образование, Хойт Ричардс переехал в многоквартирный дом Фредерика фон Мирерса, где жили члены культа. Однако, модель не мог проводить все время с Eternal Values из-за плотного рабочего графика, поэтому вкладывал туда почти все заработанные средства, оставляя себе небольшую сумму, чтобы оплачивать личные счета.

"Главная идея Eternal Values заключалась в том, что каждый должен был отдавать все, что имел. Группа могла работать только при условии полной отдачи. Если у вас были деньги, как у меня, вы их отдавали. Если у вас не было денег, возможно, у вас было больше времени. Вы отдавали свое время", – отметил экс-участник культа.

Однако постепенно у Хойта Ричардса начали появляться сомнения относительно правдивости слов Фредерика фон Мирерса. Дело в том, что глава культа убеждал всех участников, что перед началом следующего века наступит конец света, однако часть США уцелеет. Он уверял, что все страны накроют бури, цунами и землетрясения, но Ричардс не замечал ничего такого во время работы за рубежом.

Другим "тревожным звоночком" стало отношение членов культа к роману супермодели. Во время одного из путешествий Хойт Ричардс познакомился с женщиной по имени Донна. Они закрутили роман, который длился четыре года, однако завершился, когда модель рассказал о чувствах участникам Eternal Values. Фредерик фон Мирерс приказал Ричардсу разойтись с партнершей.

"Они подготовили факс, который я должен был отправить ей. Это был даже не телефонный звонок", – вспомнил модель.

Это событие окончательно дало Хойту Ричардсу понять, что Eternal Values не является адекватной группировкой, поэтому он покинул культ. Супермодель восстановил отношения с семьей, кроме того, смог во второй раз завоевать сердце Донны. Они поняли, что всегда любили друг друга, поэтому обручились и уже осенью планируют отпраздновать свадьбу. Ричардс продолжает развиваться в сфере моделинга и актерства, а также пытается уберечь других людей от участия в подобных культах.

Кто такой Фредерик фон Мирерс

Фредерик фон Мирерс, настоящее имя которого Фредди Майерс, основал культ Eternal Values, куда привлекал ведущих моделей благодаря своему мистицизму и духовному авторитету, а затем финансово их эксплуатировал. Он уверял последователей, что родился человеком, но стал "инопланетной версией себя", когда в его тело попала "внеземная энергия".

Мирерс предсказывал, что Земля будет уничтожена в 1999 году, однако пришельцы спасут членов Eternal Values, поместив их в камеры омоложения. Он был помешан на красоте, поэтому призывал последователей ухаживать за собой, придерживаться здорового питания и развиваться. Определенный период Фредерик фон Мирерс говорил участникам культа воздерживаться от интимных отношений, а потом наоборот требовал от них вступать в сексуальный контакт со случайными людьми.

Его жизнь оборвалась 4 февраля 1990 года. Причиной смерти Фредерика фон Мирерса стали осложнения, что возникли на фоне борьбы со СПИДом.

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