'Убили' красоту? Трое звезд, которых пластика изменила до неузнаваемости. Фото до и после

Ряд культовых знаменитостей 90-х и 2000-х годов к настоящему моменту изменились до неузнаваемости. Некоторым из них такие хирургические вмешательства улучшили самооценку и положительно повлияли на карьеру, а некоторым пластические хирурги необратимо испортили лицо.

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Сейчас некоторых из мировых знаменитостей фактически не узнать. OBOZ.UA собрал тройку культовых знаменитостей, которые обратились не к тем специалистам.

Карла Бруни

Бывшая первая леди Франции и одна из самых красивых моделей 90-х Карла Бруни, судя по всему, в погоне за молодостью не учла, что лучше стареть красиво, чем измениться до неузнаваемости. Однако, к сожалению, супруга бывшего президента Франции Николя Саркози несколько увлеклась инъекциями филлеров и ботокса, блефаропластикой и контурной пластикой подбородка.

Линда Евангелиста

А вот канадская супермодель Линда Евангелиста в 2016 году стала жертвой криолиполиза, чтобы уменьшить объемы своего тела. Однако вместо этого у нее развилась парадоксальная гиперплазия жировой ткани, в результате которой жировые клетки в обработанных зонах бедер, подбородка и бюста увеличились и затвердели.

В результате культовая супермодель подала судебный иск к компании Zeltiq Aesthetics, обвинив их в сокрытии информации о побочных эффектах. В 2022 году стороны урегулировали иск, выплатив звезде компенсацию.

Микки Рурк

А суперзвезда фильма "Девять с половиной недель" и экс-боксер Микки Рурк из-за пластических операций из сексуального и харизматичного мужчины превратился в пародию на самого себя. Главной причиной обращения знаменитости к хирургам стали многочисленные тяжелые травмы, полученные актером во время его карьеры в боксе в 1990-х годах.

Рурк перенес пять ринопластик (дважды из-за сломанного носа пришлось пересаживать хрящ из уха), неудачную пластику из-за бракованных имплантатов, гелопластику, блефаропластику, круговую подтяжку лица и пересадку волос. Сам знаменитость признался, что большинство операций были попыткой восстановить его разрушенную внешность, но он обратился "не к тем людям".

Как сообщал OBOZ.UA, в России высмеяли певца Филиппа Киркорова из-за его ринопластики. Незадолго до этого артист уже обращался к медикам с просьбой нарастить мышцы пресса и груди, однако вместо этого его будто бы изрезали.

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