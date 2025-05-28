Как выглядит могила погибшего на войне Максима Нелипы. Фото

Пиар-директор Ирина Ангелова показала, как выглядит могила украинского актера и телеведущего Максима Нелипы, который отдал свою жизнь за Родину. Военнослужащего похоронили в Киеве на Байковом кладбище на 42 участке, как того хотела его мать.

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Соответствующий кадр женщина обнародовала на личной странице в Instagram. Под публикацией она коротко написала: "Я не могла к тебе не приехать. Прощай, Макс".

На фотографии можно увидеть, что на могиле погибшего актера расположены траурные венки от родных и друзей, а также лежит большое количество цветов. Близкие Максима Нелипы оставили на месте захоронения фотографию, где защитник предстал перед камерой в военной форме и широкой улыбкой, ведь он запечатлелся в их памяти как светлый и оптимистичный человек.

Напомним, что жизнь телеведущего оборвалась 12 мая 2025 года во время выполнения боевого задания. Он присоединился к рядам ВСУ с первых дней полномасштабной войны и проходил службу в составе 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов. Незадолго до гибели Максима Нелипу назначили командиром роты.

Церемония прощания с военнослужащим состоялась 23 мая в Центре культуры и искусств Национального технического университета Украины "Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского". Провести Максима Нелипу в последний путь пришли около сотни людей, среди которых были родные актера, друзья, коллеги и поклонники. В частности, на церемонии прощания с защитником были: шоумен Анатолий Анатолич, ведущие Маричка Падалко, Александр Педан и Константин Грубич, сценарист Андрей Чивурин, актеры "Дизель Шоу" Егор Крутоголов, Яна Глущенко, певец Виталий Козловский и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Провести Нелипу в последний путь не смогли его дети и жена, которые сейчас проживают в Израиле. Известно, что сын погибшего актера после того, как ему исполнилось 18 лет, вступил в ряды вооруженных сил иностранного государства и получил второе гражданство.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что друзья и близкие Максима Нелипы открыли неизвестные страницы из его жизни.

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