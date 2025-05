'Можно только догадываться, что он пережил на войне'. Друзья и близкие Максима Нелипы открыли неизвестные страницы его жизни

В ночь на 15 мая соцсети накрыла страшная новость: на войне погиб украинский актер, ведущий, шоумен и защитник Украины Максим Нелипа. Ему было всего 48 лет. У павшего воина остались жена Тамара Нелипа, сын Артем и дочь Мария. По просьбе OBOZ.UA коллеги и друзья Максима поделились очень личными воспоминаниями о нем.

"Максим – это человек с невероятным юмором и добрым сердцем, – рассказывает телеведущая Тала Калатай. – В свое время мы хорошо дружили, особенно с Томой – его женой, которая в то время работала его директором. Это был период расцвета украинского телевидения".

"Он был очень общительным, но любил и уединение: поехать на рыбалку, подумать в тишине. Был таким неравнодушным: за свои средства чистил озера, искал технику – ему постоянно хотелось быть полезным обществу, – продолжает Тала Калатай. – Когда я узнала, что он с первых месяцев пошел на войну, не удивилась. У него было повышенное чувство справедливости, и всегда, в каждом деле, он шел до конца. Я помню, как очень устал от утомительной работы в "Лото "Забава", где был лицом проекта и неизменным ведущим. Жаловался: "Не могу больше! Хочу, чтобы у меня были хотя бы какие-то выходные". Какое-то время его подменял Костя Онищенко, с которым мы в паре вели "Сніданок з "1+1", а потом – я. Вы не представляете, как тщательно он меня готовил к эфирам – передавал секреты своей работы: "Ты не бойся, все будет нормально! Тут лучше так делать, а там – вот так, а еще наши зрители любят вот такое". Он был таким неравнодушным ко всему, что окружало!"

"Вот сейчас разговариваю с вами, а в голове его голос – такой тембр ни с каким не спутаешь, – горько улыбается Тала. – Всю ночь я надеялась, что новость о его гибели не подтвердится, потому что такое же бывает... Но – нет. Я написала Томе. Но она пока не ответила. Это понятно – не в том сейчас состоянии, чтобы отписывать. Когда Макс попал недавно в больницу, мы с друзьями устроили сбор ему в помощь. Я написала его брату и самому Максу – он поблагодарил... Знаете, он был очень талантлив не только в профессии ведущего. И пел, и танцевал. В тех "Танцах со звездами" репетировал до изнеможения. Он и так не крепкого телосложения, а после – казалось, вообще ничего от него не осталось. Во время одного из выступлений потерял сознание в прямом эфире. Быстро пришел в себя: "Show Must Go On!" Он был невероятным максималистом – все должно было быть сделано на самом высоком уровне".

"Я хорошо помню этот момент, – рассказывает Алена Шоптенко, партнерша Макса Нелипы во втором сезоне "Танцев со звездами". – Мы танцевали самбу, репетиции длились всю ночь. Это очень тяжелый танец, он всем нелегко дается, позже его даже участники прозвали "танцем-убийцей". Никто не мог его быстро усвоить, Максу он тоже не поддавался, поэтому так долго репетировали. И, думаю, он порядком устал, однако никак не выказывал это. И когда мы вышли на паркет, начали танцевать, почувствовал слабость, потерял равновесие, но очень быстро пришел в себя. Однако номер мы тогда так и не дотанцевали. Знаете, такие ситуации бывают – все в этих программах работают просто на износ, и физически, и морально".

"К сожалению, после "Танцев со звездами" мы не так часто общались, – продолжает Алена Шоптенко, – но я очень хорошо помню, каким он был во время нашей совместной работы на паркете. Это очень позитивный человек, он был невероятно компанейским. Вот сейчас говорю "был", а не верю, что это так... Это – человек-душа. Он очень вкладывался в тренировки, признавался, что для него важно, чтобы все это выглядело на высоком уровне. Ему не все давалось легко – и это нормально. Но меня поражало, на каком позитиве он все время находился, как легко реагировал на замечания жюри. Вот даже не вспомню, чтобы серьезно расстраивался, все воспринимал с юмором".

"О его гибели я узнала от телеведущей Марички Падалко – она мне написала сегодня утром, – добавляет Алена. – Знаете, меня как-то Бог до этого миловал, за три года это первая близкая потеря для меня. Я теперь хорошо понимаю каждого украинца, который остался в этой войне без кого-то из тех, кого очень хорошо знал. Это тяжело".

"Так случилось, что я Макса Нелипу знаю лучше не как телеведущего, коллегу, а отца двоих детей и своего соседа, – рассказывает телеведущая "1+1 Украина" Маричка Падалко. – В свое время мы жили в одном районе, вместе отстаивали Павловский сквер от застройки. А позже, когда искали детский сад своим детям, Макс сыграл в этих поисках важную роль. Мы очень сомневались в выборе, слышали много неприятных историй от друзей, искали, спрашивали. И как-то пришли в один садик – познакомиться с воспитателями. И на лестнице встретили Макса – оказалось, что он водит туда сына. Заверил, что это хорошее учебное заведение. Благодаря рекомендации мои дети попали действительно в прекрасный детский сад, к хорошим воспитателям. И просуществовали там всю свою дошкольную жизнь. А младшая дочь Катя была в одной группе с Машей Макса и Томы. Он очень хороший папа. С одной стороны, традиционный, заботливый, с другой – очень легкий, создавал вокруг детей невесомую атмосферу".

"И знаете, о чем я очень сейчас жалею, – добавляет Маричка, – где-то полгода назад время от времени я начала писать ему сообщения с просьбой дать интервью. Я настойчиво его уговаривала, потому что публичного разговора с ним как с военным не было нигде. Он все время отвечал, что командование против. А надо было мне таки проявить больше настойчивости, потому что теперь Макса нет и мы не будем знать многое из того, чем он жил последние годы. Его историю как военного".

"Когда я увидел фотографии с фронта, которые выставил в соцсетях Макс, очень удивился тому, как он сильно изменился, – рассказывает телеведущий Андрей Джеджула. – Война никого не делает привлекательным, но он сильно набрал в годах. Можно только догадываться, что он там пережил. Мы знали друг друга еще со времен КВН. Макс был капитаном команды "Ковбои Политеха", а я капитаном команды от КИМО. Мы все дружили, несмотря на то что были соперниками в игре, помогали друг другу. В КВН всегда шли люди очень контактные, открытые – именно таким он и был. Его интересная фишка: когда не знал, как ответить на вопрос во время игры, широко улыбался. И держал улыбку очень долго – просто от уха до уха. Никто так больше не мог – и это всегда работало. А на последних фото я вижу абсолютно грустные глаза человека, который очень много увидел и пережил за эти три года".

"Он был прекрасным техником, – рассказывает актер Евгений Сморигин, который работал с Нелипой в проекте "Дизель шоу". – В нашем автобусе, которым ездили на гастроли, сразу сделал Wi-Fi – какие-то провода протянул, сам все спаял. Что-то и дальше совершенствовал – бегал за деталями на радиорынок, выискивал. Постоянно что-то мастерил своими руками. Для меня это выглядело очень необычно: человек, одаренный творчески, еще и такой рукастый. Может, именно поэтому он и выбрал на фронте техническую специальность. (Максим Нелипа нес службу в ВСУ в составе 14-го отдельного полка беспилотных систем. – Ред.) Это его стихия – умел что угодно починить".

"Последние годы мы не общались, из "Дизель шоу" он ушел еще задолго до полномасштабного вторжения, – продолжает Евгений Сморигин. – Не в курсе причин, почему так произошло, знаю лишь, что это было его желание – он сам решил уйти. Как профессионал он был хороший, вопросов никаких не возникало. Как человек – легкий, веселый, умел и любил общаться. Мы с ним, к слову, знакомы очень давно – еще со времен КВН. Я приезжал на игры в Киев в составе команды "ЧП Минск". Мы были в приятельских отношениях командами. Наталья Джунь, участница их коллектива, – крестная мама моего ребенка, мы до сих пор дружим".

"О том, что Максима Нелипы не стало, мне сегодня утром написала мама, – рассказывает хореограф Дмитрий Дикусар, который сейчас находится в рядах ВСУ. – Я помню Максима позитивным, искренним и очень открытым. Тем, кого действительно можно назвать настоящим человеком. Поэтому меня не удивило, что он пошел добровольцем в начале полномасштабной войны. Хочу, чтобы люди помнили: он рисковал и отдал свою жизнь, чтобы другие жили. Сил его родным. Бесконечное уважение и вечная память воину, светлой душе и настоящему Мужчине!"

