В Киеве прощаются с Максимом Нелипой, который погиб на фронте. Фото, видео

12 мая, обороняя Украину от врагов, погиб актер и бывший участник проекта "Дизель Шоу" Максим Нелипа. Он стал на защиту Родины с первых дней полномасштабной войны и проходил службу в составе 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов.

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В пятницу, 23 мая, в Центре культуры и искусств Национального технического университета Украины "Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского" проходит прощание с военнослужащим. Об этом сообщил брат защитника Андрей Нелипа в своем Facebook.

Похоронная колонна с телом Максима Нелипы отправилась от Киевского госпиталя до Майдана Независимости, а оттуда уже направилась в ДК КПИ, где в свое время актер учился и начинал свой творческий путь как капитан университетской команды КВН. Чин похорон знаменитости начался в 11:00.

Провести бывшего участника проекта "Дизель Шоу" в последний путь пришли около сотни человек. Среди них родные погибшего, друзья, коллеги и поклонники. На церемонию прощания не смогли приехать дети и жена Нелипы.

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Максим Нелипа запомнился отечественной аудитории как талантливый и харизматичный ведущий популярных программ "Проиграй миллион" и "Подъем". В частности артист был звездой КВН, а в 2017-м присоединился к творческой команде "Дизель Шоу".

В первые дни большой войны он вступил в ряды ТРО, а впоследствии пополнил ряды ВСУ. Последние месяцы перед гибелью актер занимал должность командира роты в Силах беспилотных систем.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что названа причина, почему сын погибшего Максима Нелипы не приехал на похороны.

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